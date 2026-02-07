Σάλος με την κόρη της Κιμ Καρντάσιαν: Στα 12 της με περισσότερα piercings και νέο ραπ κομμάτι

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η Νορθ Γουέστ, η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, μετά από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την κυκλοφορία νέου ραπ τραγουδιού.

Η Νορθ δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία των χεριών της, στην οποία φαίνεται να έχει κάνει πολλά piercings. Η εικόνα αυτή πυροδότησε νέο κύμα σχολίων και κριτικής, καθώς έρχεται μετά από προηγούμενες συζητήσεις γύρω από τις εμφανείς αλλαγές στην εικόνα της.

Την ίδια στιγμή, η 12χρονη προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφορώντας την Παρασκευή ένα νέο ραπ τραγούδι με τον τίτλο «Piercing on My Hand». Πρόκειται για το πιο πρόσφατο μουσικό της εγχείρημα, μετά από παλαιότερες συμμετοχές της σε τραγούδια του πατέρα της.

Το κομμάτι έχει γραφτεί, παραχθεί και ερμηνευτεί αποκλειστικά από την ίδια τη Νορθ Γουέστ. Το Κάνιε Γουέστ δεν συμμετείχε στην παραγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού, αν και η Νορθ το ερμήνευσε ζωντανά όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί του σε εμφάνισή του στο Μεξικό την περασμένη εβδομάδα.

Η παρουσία της Νορθ Γουέστ στη μουσική και τη δημόσια σφαίρα συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία λόγω της ηλικίας της, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για καλλιτεχνική έκφραση και επιρροή από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

