Διαμαντένια «δόντια-καρχαρία»: Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν γίνεται viral… (video)

Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, Νορθ Γουέστ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα social media. Η μικρή δημοσίευσε άλλο ένα post στο Instagram, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

Στο νέο post, η Νορθ έδειξε ένα custom-made σετ grillz από τον celebrity κοσμηματοπώλη Johnny Dang, διακοσμημένο με διαμάντια. Οι φωτογραφίες τη δείχνουν να φοράει το εκθαμβωτικό αξεσουάρ σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό τιρκουάζ χρώμα στα μαλλιά της, ένα λευκό σετ φόρμας με μαύρα γραφικά και λευκά sneakers Chrome Hearts. Το post πλησιάζει ήδη το ένα εκατ. «likes»!

Ο λογαριασμός της Νορθ που διαχειρίζονται οι γονείς της, έχει ήδη συγκεντρώσει 833.000 followers μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Στις φωτογραφίες, η μικρή influencer ποζάρει μέσα στο ιδιωτικό τζετ της μαμάς της, γνωστό ως «Kim Air», δείχνοντας ήδη τις προτιμήσεις της για πολυτέλεια και στυλ.

Η North, που έχει γίνει γνωστή για τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της, εμφανίζεται πλήρως μακιγιαρισμένη, με ψεύτικες βλεφαρίδες, lip gloss και μακριά νύχια με 3D σχέδια. Η νεαρή fashionista φαίνεται να έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο του fashion Instagram, με τα posts της να συγκεντρώνουν γρήγορα δεκάδες χιλιάδες «likes» και σχόλια.

