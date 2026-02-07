Νέα τιμητική διάκριση για τον Ίθαν Χοκ: Είναι υποψήφιος και για Όσκαρ

Ο Ίθαν Χοκ, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την εξαιρετικά αναγνωρισμένη ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon», θα παραλάβει το Βραβείο Διακεκριμένου Καλλιτέχνη 2026 στο 16ο ετήσιο γεύμα των Βραβείων Lumiere, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Beverly Hills.

Η τιμητική διάκριση απονέμεται από την Advanced Imaging Society (AIS), η οποία εκπροσωπεί μια παγκόσμια κοινότητα κινηματογραφιστών, τεχνολόγων και δημιουργών. Το θέμα των φετινών Βραβείων Lumiere είναι «Το Ταξίδι του Ήρωα», προς τιμήν όλων εκείνων των δημιουργών που το έργο τους έχει αντίκτυπο τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Η ερμηνεία του Ίθαν Χοκ ως Lorenz Hart στην ταινία «Blue Moon» σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ είναι βαθιά συγκινητική και ειλικρινής και έχει ξεκάθαρα αγγίξει τόσο το κοινό όσο και τους συναδέλφους του», δήλωσε ο Τζιμ Τζούμπιν, πρόεδρος της Advanced Imaging Society.

«Ο Χοκ προσδίδει στον ρόλο τόσο παιχνιδιάρικη διάθεση όσο και σοβαρότητα, επιτρέποντας στα θέματα της ταινίας να ξεδιπλωθούν φυσικά, με τη προσοχή, τη διορατικότητα και την ανθρωπιά που χαρακτηρίζουν την καριέρα του...μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες πορείας, παραμένει ένας από τους πιο ευέλικτους και ταλαντούχους καλλιτέχνες του σύγχρονου κινηματογράφου και είμαστε πολύ περήφανοι που τιμάμε το έργο του», συμπλήρωσε.

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ήδη ανακοινωθέντων τιμώμενων, Τζόζεφ Κοσίνσκι και Τζέρι Μπρουκχάιμερ, οι οποίοι θα παραλάβουν το Βραβείο Harold Lloyd για το έργο τους στην ταινία «F1». Παράλληλα, ο σκηνοθέτης των ταινιών «Wicked» και «Wicked: For Good», Τζον Μ. Τσου, θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος αποδέκτης του νεοσύστατου Βραβείου Judy Garland Legacy, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

