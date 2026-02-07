Μπρούκλιν Μπέκαμ-Νίκολα Πελτζ: Υιοθεσία παιδιού στη σκιά της οικογενειακής κρίσης

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθεσίας παιδιού, την ώρα που η σχέση τους με την οικογένεια Μπέκαμ περνά βαθιά κρίση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομο του στενού τους περιβάλλοντος, ο 26χρονος γιος του Σερ Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έχει πραγματοποιήσει «πολλές και ουσιαστικές συζητήσεις» με τη 31χρονη σύζυγό του σχετικά με τη δημιουργία οικογένειας, με την υιοθεσία να αποτελεί κοινή τους επιθυμία.

Brooklyn Beckham and wife Nicola Peltz have reportedly outlined adoption plans. This comes after the eldest Beckham son was told his wife-to-be was “not blood” and “not family” by relatives > https://t.co/lQ2d4SLVxx pic.twitter.com/Kk9Li8t6N8 — Herald Sun (@theheraldsun) February 7, 2026

Όπως αναφέρει η πηγή, το ζευγάρι -που παντρεύτηκε το 2022- ονειρεύεται μια μεγάλη οικογένεια, με τουλάχιστον ένα από τα παιδιά να μην είναι βιολογικό. «Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούν απόλυτα. Και οι δύο γνωρίζουν ότι προέρχονται από περιβάλλοντα με τεράστια προνόμια και θέλουν να ανταποδώσουν, προσφέροντας σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη την καλύτερη δυνατή ζωή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ίδια πηγή αποκάλυψε στην «The Sun» ότι η Νίκολα Πελτζ έχει χάσει σημαντικό βάρος, ζυγίζει πλέον περίπου 40 κιλά, λόγω προετοιμασίας για επερχόμενο κινηματογραφικό ρόλο, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια εγκυμοσύνη στο παρόν στάδιο.

Την ίδια στιγμή, ενδεχόμενη υιοθεσία χωρίς επαφή με τον Μπρούκλιν θα αποτελούσε ιδιαίτερα οδυνηρό πλήγμα για τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, οι οποίοι δεν έχουν κρύψει στο παρελθόν την επιθυμία τους να αποκτήσουν εγγόνια.

Σε εκτενή και ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση έξι σελίδων που δημοσίευσε πρόσφατα, ο Μπρούκλιν άφησε σαφείς αιχμές για την οικογενειακή κατάσταση, τονίζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να αποκτήσει παιδιά με τη σύζυγό του.

«Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα. Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που επιθυμούμε είναι γαλήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια», ανέφερε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στους «Times» το 2022, η Νίκολα Πελτζ είχε αποκαλύψει ότι ο Μπρούκλιν ήθελε να αποκτήσει παιδιά νωρίτερα από εκείνη, ωστόσο και οι δύο συμφωνούν στην επιθυμία για μια πολυμελή οικογένεια. «Θέλει παιδιά… χθες», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Σίγουρα θέλουμε μια μεγάλη οικογένεια. Εκείνος έχει τρία αδέλφια, εγώ έχω επτά».

Πηγή: skai.gr

