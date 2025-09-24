Με ένα πάρτι-υπερπαραγωγή που θα της μείνει αξέχαστο, γιόρτασαν η Σάλμα Χάγιεκ και ο σύζυγός της, Φρανσουά Ανρί Πινό, τα 18α γενέθλια της κόρης τους, Βαλεντίνα. «Φάγαμε, χορέψαμε γελάσαμε, χαρήκαμε… και το γλέντι συνεχίστηκε όλο το Σαββατοκύριακο. Χαρούμενα γενέθλια, ουρανέ μου, ποτέ δεν είναι αρκετό το να σε γιορτάζουμε», σχολίασε η διάσημη ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας, μάλιστα, βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Βαλεντίνα ποζάρει ανάμεσα στη μητέρα της και τον πατέρα της, τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο Φρανσουά Ανρί Πινό. Στο επόμενο βίντεο, η Σάλμα Χάγιεκ, με ένα ροζ σατέν φόρεμα χορεύει με την κόρη της, η οποία φορά ένα κόκκινο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη.

Στο τρίτο βίντεο, ο Πινό έχει πάρει αγκαλιά την κόρη του και την γυρίζει γύρω- γύρω στην αίθουσα, με το πλήθος των καλεσμένων να της τραγουδά το «Happy Birthday», ενώ στο τελευταίο και οι δύο, περήφανοι γονείς, τη φιλούν στο κεφάλι.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Σάλμα Χάγιεκ έκανε tag το Chilham Castle, μια πολυτελή έπαυλη στην Αγγλία, το μέρος που έγινε το πάρτι. Ο δισεκατομμυριούχος σύζυγος της Σάλμα Χάγιεκ, ο Γάλλος μεγιστάνας, Φρανσουά-Ανρί Πινό, είχε κάνει δωρεά πάνω από 113 εκατ. δολάρια για την αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Ο πατέρας του ίδρυσε τον γαλλικό όμιλο πολυτελείας Kering, αξίας 22 δισ. δολαρίων, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες μόδας Yves Saint Laurent, Alexander McQueen και Gucci.

Η διάσημη ηθοποιός, με καταγωγή από το Μεξικό, και ο σύζυγός της γνωρίστηκαν το 2006 σε ένα γκαλά στο Palazzo Grassi, στη Βενετία της Ιταλίας. Η πρωταγωνίστρια του «Frida» είχε αποκαλύψει στη «Wall Street Journal» ότι δεν υπέγραψε ποτέ προγαμιαίο συμβόλαιο όταν παντρεύτηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.