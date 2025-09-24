Ντέμι Μουρ: Εντυπωσιακή με το Gucci φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου (video-φωτό)

Ξεκίνησε η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ένα διεθνές ραντεβού για ολόκληρη τη βιομηχανία της μόδας, το οποίο φέτος σημαδεύεται αναπόφευκτα από τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο σχεδιαστής, ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες σε ηλικία 91 ετών, υπήρξε στην πραγματικότητα ένα είδωλο και συνέβαλε στο να γίνει η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας πρωτεύουσα της μόδας.

Καθώς ο οίκος ξεκινά μια νέα συναρπαστική εποχή υπό τη διεύθυνση του δημιουργικού διευθυντή Demna, άνοιξε με στιλ την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με την πρεμιέρα μιας εντυπωσιακής νέας ταινίας μικρού μήκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Demna διαδέχεται τον Sabato De Sarno, ο οποίος παρέμεινε για δύο χρόνια, και τον Alessandro Michele, που καθόρισε το «στίγμα» της μάρκας από το 2015 έως το 2022.

Η Ντέμι Μουρ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Λίλα Μος ήταν μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που έφτασαν στην ιταλική πόλη για να γιορτάσουν την κυκλοφορία της ταινίας. Η 62χρονη ηθοποιός, Ντέμι Μουρ, «μαγνήτισε» τα βλέμματα όλων με την εμφάνισή της.

Η 52χρονη Γκουίνεθ εμπνεύστηκε από τον εμβληματικό σχεδιαστή, φορώντας ένα σύνολο από την κορυφή μέχρι τα νύχια με το εμβληματικό μοτίβο της Gucci, καθώς πόζαρε πριν από την προβολή της ταινίας.

Η 22χρονη Λίλα, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε τιμήσει με την παρουσία της την πρώτη σειρά της επίδειξης Burberry στο Λονδίνο, επέλεξε μια τολμηρή μαύρη δερμάτινη μίνι φούστα και ταιριαστά μποτάκια από δέρμα φιδιού. Ολοκληρώνοντας το ντύσιμό της με ένα κομψό μαύρο πουλόβερ, η Λίλα συμπλήρωσε το σύνολο με μια ασορτί τσάντα, ως μία από τις πρώτες που έφτασαν στην προβολή.

Επίσης, στην Brera, από σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου, θα μπορεί κανείς να επισκεφθεί μια αναδρομική έκθεση που περιλαμβάνει 150 δημιουργίες που σημάδεψαν τη μακρά καριέρα του Αρμάνι.

