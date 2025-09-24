Μπιάνκα Σενσόρι: Η «γυμνή μούσα» του Κάνιε Γουέστ φτιάχνει τη δική της μάρκα ρούχων

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, Μπιάνκα Σενσόρι, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της δικής της μάρκας ρούχων, μετά τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της όλο αυτό το διάστημα. Η 30χρονη σύζυγος του ράπερ - η «γυμνή μούσα» του Κάνιε Γουέστ - ενημέρωσε τους θαυμαστές της με ανάρτησή της στο Instagram. Η μάρκα, που φαίνεται να ονομάζεται απλά «Bianca», «έρχεται στις 13 Οκτωβρίου», όπως γράφει η ίδια.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Γουέστ ισχυρίστηκε ότι η Μπιάνκα Σενσόρι δεν μπορεί να φορέσει τίποτα χωρίς την έγκρισή του, καθώς ήταν πολλοί εκείνοι που τον «σταύρωσαν» για την εμφάνιση της συζύγου του στα Grammy. Η Σενσόρι σόκαρε τον κόσμο όταν παρευρέθηκε στα μουσικά βραβεία εντελώς γυμνή, φορώντας ένα διαφανές φόρεμα, εκθέτοντας το στήθος και τα γεννητικά της όργανα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν η Αυστραλέζα καλλονή πει το «I do» στον Ye, ήταν υπάλληλός του, έχοντας ενταχθεί στην εταιρεία του Γουέστ μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης με μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική το 2020. Τότε, η εντυπωσιακή νεαρή γυναίκα έμοιαζε με ένα κορίτσι της ηλικίας της, ξέγνοιαστο και μοντέρνο, με άποψη για τη μόδα και το στιλ.

Από τότε, όμως, έχουν αλλάξει πολλά, σε σημείο που παλιοί συμφοιτητές της να μην αναγνωρίζουν την όμορφη γυναίκα με την οποία κάποτε μοιράζονταν σημειώσεις και κοινά όνειρα. Πρώτα, χάθηκαν τα μαύρα μακριά μαλλιά της και μετά το outfit της νεαρής συζύγου του ράπερ πήρε μία τροπή που σταδιακά άρχισε να θορυβεί τους πάντες.

