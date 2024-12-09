Ο δισεκατομμυριούχος σύζυγος της Σάλμα Χάγιεκ, ο Γάλλος μεγιστάνας, Φρανσουά-Ανρί Πινό, δώρισε πάνω από 113 εκατ. δολάρια για την αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.

Η διάσημη ηθοποιός και ο σύζυγός της ήταν μεταξύ των 1.500 καλεσμένων που έδωσαν το «παρών» στα θυρανοίξια της αναστηλωμένης Notre Dame (η Notre Dame, που θα πει «η κυρά μας – η αφέντρα μας»).

Μετά από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου παραβρέθηκαν 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με το χτύπημα της καμπάνας του καθεδρικού ναού, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισιού, Λοράν Ούλριχ, χτύπησε την πύλη της Νοτρ Νταμ τρεις φορές. Την τελετή «έντυσε» χορωδία που έψαλλε εκκλησιαστικούς ύμνους.

Ο πατέρας του Pinault, François, ίδρυσε τον γαλλικό όμιλο πολυτελείας Kering, αξίας 22 δισ. δολαρίων, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες μόδας Yves Saint Laurent, Alexander McQueen και Gucci.

Τώρα, ο Pinault, ο οποίος έχει περιουσία που ξεπερνά τα 7 δισ. δολάρια, διευθύνει την εταιρεία, στην οποία ανήκει επίσης ο διάσημος οίκος δημοπρασιών Christie's.

Salma Hayek, billionaire husband attend Notre Dame reopening after donating $113 million for restoration https://t.co/DVcSNLJgmE — Hazy Days (@HazyDaysGoneBy) December 9, 2024

Οι Pinaults, μία από τις τρεις πλουσιότερες οικογένειες της Γαλλίας, δεσμεύτηκαν για τη δωρεά τους μαζί με τις άλλες δύο οικογένειες - στις οποίες ανήκουν ο όμιλος LVMH και η L'Oreal - η οποία έγινε πρωτοσέλιδο το 2019.

Την ημέρα της πυρκαγιάς, η Hayek μοιράστηκε μια φωτογραφία του εμβληματικού κτιρίου να είναι τυλιγμένο στις φλόγες γράφοντας, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της: «Όπως και πολλοί άλλοι, είμαι σε βαθύ σοκ και θλίψη που βλέπω την Παναγία της Παρισίων να φλέγεται. Σε αγαπάω Παρίσι».

Η 58χρονη Salma Hayek, με καταγωγή από το Μεξικό, και ο Pinault, 62 ετών, γνωρίστηκαν το 2006 σε ένα γκαλά στο Palazzo Grassi στη Βενετία της Ιταλίας. Το 2009 ενώθηκαν παντρεύτηκαν και έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη 17χρονη -σήμερα- Valentina Paloma. Η πρωταγωνίστρια του «Frida» αποκάλυψε πρόσφατα στη «Wall Street Journal» ότι δεν υπέγραψε ποτέ προγαμιαίο συμβόλαιο όταν παντρεύτηκαν - μία φορά σε μια τελετή στο δημαρχείο του Παρισιού και στη συνέχεια σε μια δεξίωση στη Βενετία, όπου φόρεσε ένα φόρεμα Balenciaga αξίας 434.000 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

