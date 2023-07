O Σάκης Ρουβάς με τη σανίδα του σκίζει τα κύματα (βίντεο) 

Δεινός σέρφερ αποδεικνύεται ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος βρίσκεται οικογενειακώς στη Λήμνο για διακοπές

Δεινός σέρφερ αποδεικνύεται ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος ανέβασε στο Instagram βίντεο να σκίζει με την σανίδα του τα κύματα και ανάλογη καλοκαιρινή μουσική υπόκρουση

Ο δημοφιλής τραγουδιστής – ο οποίος βρίσκεται οικογενειακώς στη Λήμνο για διακοπές – έκανε windsurfing σαν επαγγελματίας και εντυπωσίασε τους λουόμενους και τους φανς του.

Let’s dance with the waves (Ας χορέψουμε με τα κύματα), έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες like και σχόλια.

