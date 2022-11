Σακίρα και Πικέ τα «βρήκαν» εξωδικαστικά για τα παιδιά – Στη Σακίρα η επιμέλεια, μετακομίζουν στις ΗΠΑ

Σε εξωδικαστική συμφωνία για το καλό των παιδιών τους κατέληξαν η Σακίρα και ο Πικέ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, μετά από πολλές εβδομάδες διαπραγματεύσεων και συναντήσεων

Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε η Κολομβιανή σταρ και μητέρα των παιδιών να έχει την επιμέλεια των δύο αγοριών τους ενώ ο διάσημος ποδοσφαιριστής θα μπορεί να περνάει με τα παιδιά του 10 ημέρες τον μήνα και τις περιόδους των εορτών.

Επίσης, ο Πικέ λέγεται ότι συμφώνησε με το αίτημα της Σακίρα να επιστρέψει στις ΗΠΑ - στο Μάιμι - για να συνεχίσει εκεί τη ζωή της μαζί με τα παιδιά, Μίλαν - εννέα και Σάσα, επτά ετών.

ABC |



After 12 hours of negotiations between Shakira and Pique's lawyer at the player's home yesterday, it was agreed that Pique's children will live with their mother in Miami starting from 2023 and the children will be here on birthdays, the expenses will be paid equally. pic.twitter.com/fF8VTn2imW