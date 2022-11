Τα δάκρυα του Πικέ: «Μπαρτσελόνα σε αγαπάω τόσο πολύ και για αυτό φεύγω…»

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ! Καμιά φορά στην ζωή, όταν μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις πως μερικές φορές το καλύτερο θα ήταν να φύγεις. Είμαι πεπεισμένος όμως πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα βρεθώ ξανά εδώ με την ομάδα…», είπε συγκινημένος ο Ισπανός στόπερ.

«Αγαπάω τόσο πολύ την Μπαρτσελόνα και για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να αποχωρήσω. Ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν είναι αντίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζεράρ Πικέ.

Gerard Piqué (in tears): "Thank you very much everyone. In life, when you get older, you realize that sometimes to love is to let go. I'm convinced that I will be here again in the future." #fcblive 🎙😢