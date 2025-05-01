Η φωνή του Μάικλ Μπόλτον έχει περάσει τις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές της ζωής του. Αυτή η φωνή τον βοήθησε να πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους και να κερδίσει δύο Grammy κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του.

Και αφού ξύπνησε από επείγουσα εγχείρηση εγκεφάλου στις 4 Δεκεμβρίου του 2023, λειτούργησε ως φάρος ελπίδας μέσα στην αβεβαιότητα. «Ήταν στην ανάρρωση στο δωμάτιο του νοσοκομείου και τραγουδούσε», θυμάται η κόρη του Holly, 47 ετών. «Θυμάμαι ότι μία από τις νοσοκόμες δεν είχε ιδέα ποιος ήταν και μου είπε: ‘’Ξέρετε ότι τραγουδάει έτσι;’’».

Εκείνη η στιγμή ήταν μια στιγμή ανακούφισης για τη Holly και τις αδελφές της Isa, 49 ετών, και Taryn, 45 ετών. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι κόρες του Μπόλτον δοκιμάζονται για ακόμη μία φορά, καθώς ο 72χρονος πατέρας τους αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε ποτέ: το γλοιοβλάστωμα, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

«Βρίσκεις τη δύναμη με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα σκεφτόσουν», λέει ο Bolton σε συνέντευξή στο μέσο, του οποίου η μνήμη, η ομιλία και η κινητικότητα έχουν επηρεαστεί από τις θεραπείες του. «Το να υποκύψεις στην πρόκληση δεν είναι επιλογή. Πραγματικά, γρήγορα παρασύρεσαι σε μια μονομαχία. Υποθέτω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτεις από τι είσαι φτιαγμένος».

Αν η χάρη και το χιούμορ με τα οποία αντιμετώπισε τη διάγνωσή του αποτελούν ένδειξη, ο Μπόλτον είναι σίγουρα σκληρό καρύδι. Διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα τον Δεκέμβριο του 2023, αφού υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί κατάφεραν να του αφαιρέσουν έναν όγκο στον εγκέφαλο στο σύνολό του.

Υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο τον Ιανουάριο του 2024 εξαιτίας μιας λοίμωξης, και από τότε που ολοκλήρωσε τη θεραπεία με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία τον Οκτώβριο, υποβάλλεται σε μαγνητικές τομογραφίες κάθε δύο μήνες για να διασφαλίσει ότι ο όγκος του δεν έχει επιστρέψει. Η πιο πρόσφατη εξέτασή του στις αρχές Απριλίου ήταν καθαρή και η πορεία προς το μέλλον αφορά μόνο την παρακολούθηση, καθώς το ποσοστό υποτροπής του γλοιοβλαστώματος είναι, περίπου, 90%, σύμφωνα με το Ίδρυμα Γλοιοβλαστώματος.

Ο Μπόλτον μοιράστηκε για πρώτη φορά τα νέα της ασθένειάς του με τους αφοσιωμένους θαυμαστές του τον Ιανουάριο του 2024, ανακοινώνοντας στο Instagram ότι είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στον εγκέφαλο και έκανε ένα διάλειμμα από τις περιοδείες.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε, η ζωή του στο σπίτι του στο Westport του Conn, όπου ζει για περισσότερα από 30 χρόνια, κυλάει ήρεμα. Μεγάλο μέρος του χρόνου του περνάει με τις κόρες του και τα έξι εγγόνια του Amelia, 14, Olivia, 13, Dylan, 11, Grayson, 10, River, 9, και Jack, 8, με τα οποία απολαμβάνει τακτικά οικογενειακές βραδιές γνώσεων.

Με όλα όσα έχει περάσει, ο Μπόλτον έχει αλλάξει στάση ζωής. Παλαιότερα, θα θεωρούσε ότι η καριέρα του ήταν η κληρονομιά του. Τώρα ανησυχεί περισσότερο για το αν οι κόρες του είναι εξοπλισμένες για το τι θα ακολουθήσει. «Κάνω το καλύτερο που μπορώ να κάνω με τον χρόνο μου;», αναρωτιέται. Είναι ένα ερώτημα που ελπίζει ότι έχει ακόμα αρκετό χρόνο για να απαντήσει.

«Θέλω να συνεχίσω. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνω από την πλευρά του αγώνα», λέει. «Έχω έναν τίτλο για ένα τραγούδι: ‘’Δεν θα πέσω κάτω χωρίς μάχη’’».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.