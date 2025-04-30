Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Έιριν, δήλωσε ότι είναι τρανσέξουαλ. Σε συνέντευξή της στο «Them», σχετικά με τη «μετάβαση σε αυτή τη νέα ταυτότητα», η επίδοξη ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη ζωή της ως ένα από τα επτά παιδιά του διάσημου ηθοποιού. Η μητέρα της είναι η ηθοποιός Toukie Smith.

«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να είσαι ορατός και στο να σε βλέπουν», δήλωσε η 29χρονη κόρη του Ντε Νίρο. Αφού η «Daily Mail» και άλλα δημοσιεύματα αναφέρθηκαν σε μια πρόσφατη εμφάνισή της και πήραν «λάθος πληροφορίες», η Airyn εξήγησε: «Απλώς, μου υπενθύμισαν κατά κάποιο τρόπο ότι οι άνθρωποι πραγματικά δεν ξέρουν τίποτα για μένα».

Απευθυνόμενη σε όσα μέσα τη χαρακτηρίζουν «nepo baby» (όπου «nepo», «nepotism», δηλαδή, νεποτισμός) λόγω του πατέρα της, είπε: «Δεν μεγάλωσα έχοντας έναν παράπλευρο ρόλο σε μια από τις ταινίες του μπαμπά ή πηγαίνοντας σε επαγγελματικές συναντήσεις ή παρακολουθώντας πρεμιέρες. Ο μπαμπάς μου μας έλεγε πάντα να βρούμε τον δικό μας δρόμο... Θα ήθελα να πετύχω με τη δική μου αξία», σημειώνει η ίδια.

Σε άλλο σημείο η Airyn αναφέρει: «Προφανώς, κανένας γονιός δεν είναι τέλειος, αλλά είμαι ευγνώμων που και οι δύο γονείς μου συμφώνησαν να με κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μου είπαν ότι ήθελαν να έχω όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία».

Η Airyn μίλησε, επίσης, με ειλικρίνεια για τη δυσμορφία του σώματος και τα πρότυπα ομορφιάς. «Πάντα μου έλεγαν ότι ήμουν υπερβολική σε κάτι ή ότι δεν ήμουν αρκετή σε κάτι μεγαλώνοντας: Πολύ μεγάλη, όχι αρκετά αδύνατη. Όχι αρκετά μαύρη, όχι αρκετά λευκή. Πολύ θηλυκή, όχι αρκετά αρρενωπή», ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Αντλώντας έμπνευση από τη μητέρα της και «την επιρροή που είχαν πάνω μου οι μαύρες γυναίκες», συνέχισε, αποφάσισε να ξεκινήσει ορμονοθεραπεία τον περασμένο Νοέμβριο.

«Θα ήθελα -ελπίζω- να αποτελέσω έμπνευση για τουλάχιστον ένα άλλο άτομο σαν εμένα που είναι μαύρο, που είναι queer, που δεν έχει ένα πολύ μικρό νούμερο», δήλωσε η Airyn. «Θα ήθελα να δω περισσότερες τρανς γυναίκες, περισσότερες μαύρες γυναίκες που, ίσως, έχουν μεγαλύτερο σώμα ή δεν ταιριάζουν στο καλούπι που θέλουν να τις τοποθετήσουν».

Οι σπουδές για να γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι μέρος αυτής της αποστολής. «Οι έγχρωμοι και οι queer άνθρωποι χρειάζονται σίγουρα περισσότερη υπεράσπιση και υποστήριξη για την ψυχική υγεία. Ελπίζω, λοιπόν, να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.

Πηγή: skai.gr

