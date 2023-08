Πρώην βασιλικός σεφ του Μπάκιγχαμ εξηγεί γιατί τα παιδιά του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ δεν τρώνε μαζί τους Life Style - Wellness 11:09, 24.08.2023 linkedin

Αποκαλύπτει ακόμη ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' είχε εμμονή με το κέικ με μπισκότο σοκολάτας, το οποίο το έπαιρνε μαζί της σε όλα τα ταξίδια της