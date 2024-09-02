Μετά το πρόσφατο ταξίδι αστραπή του πρίγκιπα Χάρι στην Αγγλία για να παρευρεθεί στην κηδεία μακρινού του θείου, οργιάζουν οι φήμες ότι ο «αυτοεξόριστος» στις ΗΠΑ Χάρι σχεδιάζει την επιστροφή του στη Βρετανία.

Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, o Δούκας του Σάσεξ ζητά από πρώην βοηθούς του να τον βοηθήσουν στα σχέδια του, ως το πρώτο στάδιο της στρατηγικής «αποκατάστασης» των σχέσεων με την βασιλική οικογένεια του.

Πηγές δήλωσαν ότι ο Δούκας του Σάσεξ συμβουλεύεται ανθρώπους «από την παλιά του ζωή» ως ενεργό βασιλικό μέλος, αφού φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τις συμβουλές των Αμερικανών image makers που είχε προσλάβει το τελευταίο διάστημα.

Η στρατηγική «αποκατάστασης» της εικόνας του

Το πρώτο στάδιο της στρατηγικής «αποκατάστασης» της εικόνας του Χάρι στη Βρετανία αφορά το να περνάει περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξαναφτιάξει τη σχέση του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και ενδεχομένως να ξεκινήσει μια μερική επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα.

Φιλικό πρόσωπο του «αυτοεξόριστου» Χάρι έχει ήδη επινοήσει μια στρατηγική για το πώς ο το μαύρο πρόβατο της βασιλικής οικογένειας θα μπορούσε να αρχίσει να κινείται ξανά στους κύκλους του Ηνωμένου Βασιλείου – ακόμα και να εκτελεί «πολύ χαμηλών τόνων βασιλικά καθήκοντα»– αν και ο Δούκας λέγεται ότι είναι ανοιχτός σε ιδέες από πολλές πηγές.

Το πρόσωπο αυτό «πιστεύει ότι αν ο Χάρι επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς φασαρία και με δημοσιότητα και παρευρεθεί σε πολύ «εγκόσμια γεγονότα, θα μπορούσε να κερδίσει ξανά το βρετανικό κοινό», σύμφωνα με πηγή.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ζεύγος Χάρι και Μέγκαν – που τα τελευταία 4 χρόνια ζουν στην Καλιφόρνια με τα παιδιά τους – δεν επιθυμούν να επιστρέψουν δια παντός στη Βρετανία, αλλά να μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Λονδίνο.



Πηγή: skai.gr

