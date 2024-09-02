Χρειάστηκε να περάσει, σχεδόν, μια εβδομάδα, αλλά το 81ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας υποδέχτηκε το μεγαλύτερο και αναμφισβήτητα καλύτερο κόκκινο χαλί της φετινής τελετής. Σε αυτό έλαμψαν με την εμφάνισή τους ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, φυσικά, μαζί με τις συντρόφους τους.

Ο 60χρονος Πιτ ήταν ιδιαίτερα κομψός, ενώ έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τη σύντροφό του, την 34χρονη Ines de Ramon, σχεδιάστρια κοσμημάτων με την οποία βγαίνει εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Οι ηθοποιοί εμφανίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με αφορμή τη νέα τους ταινία «Wolfs». Στην ταινία υποδύονται ειδικούς εγκληματίες-«καθαριστές», οι οποίοι προσλαμβάνονται απροσδόκητα για την ίδια δουλειά - την εξαφάνιση ενός πτώματος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Ο Clooney αστειεύτηκε για τον Pitt, ο οποίος είναι τρία χρόνια μικρότερός του: «Είναι 74 ετών, οπότε είναι πολύ τυχερός σε αυτή την ηλικία που εργάζεται». Και αστειεύτηκε για την επανασύνδεσή τους: «Τα περιοριστικά μέτρα έληξαν. Όχι, ήταν απλά μετρητά, τα χρήματα θα το κάνουν».

Οι φίλοι φέρεται να πληρώθηκαν 35 εκατ. δολάρια ο καθένας για να παίξουν στην ταινία και είχαν επιμείνει στην προβολή της στους κινηματογράφους. Όμως οι δημιουργοί της Apple άλλαξαν γνώμη και η ταινία, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς κόστισε έως και 200 εκατ. δολάρια, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ μόνο για μία εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.