Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζεται να κλείσει τα 40 στις 15 Σεπτεμβρίου, ωστόσο είναι ασφαλές να συμπεράνει κανείς πως ο αδερφός του ο Γουίλιαμ, ο μέλλων βασιλιάς της Αγγλίας, δεν πρόκειται να του ευχηθεί «χρόνια πολλά».

O αποστάτης της Βασιλικής Οικογένειας μπαίνει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του με ένα μεγαλειώδες πάρτυ που του διοργανώνει η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα την ιστοσελίδα Page Six. Όμως το event θα λάβει χώρα στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, σχεδόν 5.000 μίλια μακριά από το Μπάκιγχαμ όπου μεγάλωσε μετά τον τραγικό χαμό της μητέρας του, Πριγκίπισσας Νταϊάνα, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Αυτήν την εβδομάδα ο Χάρι βρέθηκε στην ίδια αίθουσα με τον Γουίλιαμ για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο, αλλά δεν φάνηκε να έχουν αναθερμανθεί οι μεταξύ τους σχέσεις μετά την περιβόητη συνέντευξη του πρώτου στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, τα δυο αδέρφια δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα, καθώς ο Γουίλιαμ δεν επιθυμεί να μοιράζονται μαζί τον ίδιο χώρο.

«Ο Γουίλιαμ είναι εκείνος που δεν θέλει να μιλάει με τον Χάρι, όχι το ανάποδο», σύμφωνα με άτομο κοντινό της Βασιλικής Οικογένειας. «Δεν είμαι σίγουρος τι θα μπορούσε ποτέ να γίνει για να ανοίξουν οι γέφυρες μεταξύ τους», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάδοχος του Βρετανικού Θρόνου «βγήκε από τα ρούχα» του όταν ο Χάρι κατηγορούσε στο βιβλίο του την Κέιτ Μίντλετον ότι τον πίεζε να φορέσει κοστούμι των Ναζί σε πάρτυ το 2005. Η Κέιτ και ο Βασιλιάς Κάρολος, οι οποίοι αμφότεροι μάχονται με τον καρκίνο, κατηγορούνταν και σε ένα άλλο βιβλίο, από έμπιστο συνεργάτη της Μέγκαν ως οι «ρατσιστές βασιλείς» που ρωτούσαν τι χρώμα δέρματος θα έχουν τα παιδιά του Χάρι.

Την τελευταία φορά που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο τα δυο αδέρφια ήταν στη στέψη του Καρόλου τον Μάιο, με τον Χάρι να γυρίζει πίσω στις ΗΠΑ αυθημερόν.

Είναι σαφές ότι ο Χάρι δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει νέες παρτίδες με την οικογένειά του, ενώ πηγές αναφέρουν πως καθώς οδεύει στα 40, έχει στραφεί σε μια πιο ήσυχη και άνετη ζωή στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

