Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στον ίδιο χώρο για πρώτη φορά φέτος βρέθηκαν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, σύμφωνα με άλλους παριστάμενους στην κηδεία του θείου τους λόρδου Φέλοους την Τετάρτη στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Αρχικά κύκλοι προσκείμενοι στον δούκα του Σάσεξ είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δε θα πραγματοποιούσε το ταξίδι από την Καλιφόρνια στη Βρετανία για την κηδεία του συζύγου μίας εκ των αδελφών της πριγκίπισσας Νταϊάνα, της λαίδης Τζέιν Σπένσερ.

Ως λόγο παρουσίαζαν τις ανησυχίες του σχεδόν 40 ετών πρίγκιπα για τις ρυθμίσεις ασφαλείας ενόσω βρίσκεται επί βρετανικού εδάφους.

Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν σε βρετανικά έντυπα πως οι δύο αδερφοί βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για να αποχαιρετίσουν τον θείο τους.

Παρόλα αυτά, όπως σημειώνουν, οι Γουίλιαμ και Χάρι φάνηκαν να κρατούν αποστάσεις και να μη μιλούν ο ένας στον άλλο. «Κάθισαν χωριστά στο πίσω μέρος του ναού αφού αφίχθησαν με μεγάλη διακριτικότητα», έχει αναφέρει ένας παριστάμενος.

Η προηγούμενη φορά που τα δύο αδέρφια βρέθηκαν στον ίδιο χώρο ήταν πέρυσι στη στέψη του πατέρα τους, αν και δεν κάθισαν ούτε φωτογραφήθηκαν μαζί. Πριν από αυτό είχαν συνυπάρξει στην κηδεία της γιαγιάς τους βασίλισσας Ελισάβετ το Σεπτέμβριο του 2022.

Ο λόρδος Ρόμπερτ Φέλοους πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 79 ετών. Πέρα από το γάμο του με μία εκ των μεγαλύτερων αδελφών της Νταϊάνα, ήταν γνωστός ως ο ιδιαίτερος γραμματέας της βασίλισσας Ελισάβετ την περίοδο 1990-1999.

Η νεότερη επίσκεψη του Χάρι στη Βρετανία ακολούθησε την ανακοίνωση του εκδότη του περί κυκλοφορίας τον Οκτώβριο της χαρτόδετης έκδοσης της βιογραφίας του με ελληνικό τίτλο «Ρεζέρβα», που είχε εντείνει τη διαμάχη του με τον αδερφό του και τη βασιλική οικογένεια.

Η απόφαση του δούκα του Σάσεξ να μην προσθέσει περιεχόμενο στη νέα έκδοση εκλήφθηκε από ορισμένους ως κλάδος ελαίας προς την οικογένεια, η οποία διανύει μία δύσκολη χρόνια με τις διαγνώσεις καρκίνου του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ.

