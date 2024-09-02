Το 2023, η διάσημη τραγουδίστρια Σαμάνθα Φοξ (Samantha Fox) επιτέθηκε και ξυλοκόπησε την σύζυγό της, Linda Olsen μέσα σε αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο. Το περιστατικό προκάλεσε μάλιστα τέτοια αναστάτωση που εμπόδισε την απογείωση της πτήσης από το Λονδίνο στο Μόναχο.

Η ποπ σταρ και sex symbol των ‘80ς συνελήφθη και σήμερα θα δικαζόταν για ενδοοικογειακή βία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Skynews, τελευταία στιγμή οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αφού «οι αλλαγές στα αποδεικτικά στοιχεία σήμαιναν ότι δεν υπήρχε πλέον ρεαλιστική προοπτική καταδίκης».

Former Big Brother star Samantha Fox cleared of assaulting wife as she faces sentencing for lesser charges



Πλέον, η 58χρονη σήμερα Φοξ θα δικαστεί για άλλα πλημμελήματα.

Η ίδια έχει ήδη δηλώσει ένοχη για μέθη, απειλητική συμπεριφορά και παρενόχληση αστυνομικού, την νύχτα που είχε τεθεί υπό κράτηση, μετά το συμβάν.



Πηγή: skai.gr

