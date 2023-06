Συνεχίζεται η «πανδημία» χωρισμών - «Τίτλοι τέλους» για Avril Lavigne και Tyga

Η Avril Lavigne και ο Tyga χώρισαν μετά από 3,5 μήνες σχέσης, σύμφωνα με το περιοδικό «People». Η ιστοσελίδα «TMZ» είχε ήδη δημοσιεύσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν και επισήμανε ότι ο έρωτας μεταξύ των δύο σταρ τελείωσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η Lavigne θα κρατήσει το αξίας 80.000 δολαρίων κολιέ που της χάρισε ο Tyga. Η Avril Lavigne και ο Tyga φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί στις 19 Φεβρουαρίου 2023, όταν εθεάθησαν αγκαλιασμένοι μετά από ένα κοινό γεύμα στο Nobu.

Αν και μια πηγή δήλωσε τότε στο «People» ότι οι δυο τους ήταν «πραγματικά φίλοι και τίποτα περισσότερο», το περιοδικό υποστήριξε λίγες μέρες μετά ότι ο αρραβώνας της με τον μουσικό Mod Sun έληξε… άδοξα.

Tyga & Avril Lavigne split up after just a few months of dating https://t.co/d3fQZYXTg6