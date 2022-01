Ο Πρίγκιπας Andrew, φίλος του Epstein και της συντρόφου του, της Ghislaine Maxwell, βρίσκεται στο στόχαστρο της αμερικανικής δικαιοσύνης επειδή η Τζιούφρε υπέβαλε αγωγή σε βάρος του, τον περασμένο Αύγουστο, για "σεξουαλική επίθεση" το 2001, όταν ήταν 17 ετών. Οι δικηγόροι του Πρίγκιπα προσπαθούν κάνοντας τα πάντα να σταματήσουν τις διαδικασίες υποστηρίζοντας ότι με βάση τη συμφωνία του 2009, η Βιρτζίνια Τζιούφρε δεν μπορεί να προσφύγει εναντίον του δευτερότοκου γιου της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρίγκιπας Άντριου χρειάζεται άμεσα χρήματα και αυτή τη φορά δεν θα τον βοηθήσει η μητέρα του, βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ.

"Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η βασίλισσα δεν θα βοηθήσει τον Άντριου να διευθετήσει την υπόθεση", λένε σύμφωνα με την Daily Mail, πηγές κοντά στο παλάτι του Μπάκινγχαμ.

Prince Andrew 'is trying to force through sale of his £17m Swiss chalet while Queen refuses to foot legal bills from Virginia Giuffre sex abuse case' https://t.co/imAjHclPhe