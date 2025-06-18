Πώς αδυνάτισε έτσι η Elle Macpherson; - Αυτή είναι η διατροφή που ακολουθεί το «Σώμα»

Η Elle MacPherson εμφανίστηκε εμφανώς αδυνατισμένη στο Διεθνές Φεστιβάλ Cannes Lion, στη Γαλλία. Σε μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram, το 61χρονο μοντέλο αποκάλυψε τη λεπτή μέση και το αδυνατισμένο πρόσωπό της, ποζάροντας με φόρεμα της Victoria Beckham. Το «Σώμα» συνδύασε το σύνολο με μεγάλα γυαλιά ηλίου και ασημένια κοσμήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, η Elle Macpherson είχε αποκαλύψει ότι πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο του μαστού και ότι αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Το 60χρονο μοντέλο ανέφερε ότι ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση στην ασθένειά της - πηγαίνοντας ενάντια στις συμβουλές 32 γιατρών και στις επιθυμίες της οικογένειάς της. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Elle μοιράστηκε, επίσης, πρόσφατα μια παλιά συνέντευξή της στην εκπομπή «Megyn Kelly Today» του NBC, όπου μίλησε για τη διατροφή της. «Όταν έγινα 50 ετών, δεν αισθανόμουν πολύ καλά και δεν έδειχνα και πολύ καλά. Παρατήρησα το δέρμα, τα μαλλιά και το βάρος μου... Απλά δεν αισθανόμουν έμπνευση, είχα λαχτάρα για ζάχαρη και κακή πέψη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης το μοντέλο ανέφερε: «Έτσι, πήγα στη διατροφολόγο μου και της είπα: ‘’Κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου’’. Μου είπε ότι έπαιρνα πολλές συνθετικές βιταμίνες, οπότε μου έδωσε ένα ισχυρό πολυβιταμινούχο, πρεβιοτικό και προβιοτικό σε σκόνη. Άρχισα να το παίρνω επειδή ήμουν κάπως υποσιτισμένη, δεν κοιμόμουν πολύ, δεν έτρωγα αρκετά φρούτα και λαχανικά και έπινα πολύ καφέ».

Το σούπερ μοντέλο είπε ότι μετά από ένα μήνα που ακολουθούσε το νέο πρόγραμμα διατροφής της, η ζωή της «μεταμορφώθηκε».

«Είδα μια τέτοια αλλαγή και η φίλη μου, που είναι τώρα η διευθύντριά μου, μου είπε: ‘’Τι κάνεις; Φαίνεσαι υπέροχη!’’ και της είπα ότι έπαιρνα αυτή την πράσινη σκόνη και ότι είχε αλλάξει τη ζωή μου». Η αλλαγή στον τρόπο ζωής της ήταν αυτή που την οδήγησε να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση φυσικών συμπληρωμάτων.

«Πάω για ύπνο με ένα χαμόγελο. Πάω για ύπνο με χαρούμενη καρδιά και μια μάσκα για τα μάτια. Χωρίς ρούχα», εξήγησε. «Όσον αφορά στην ομορφιά, πάντα πίστευα ότι όταν είσαι καλά εσωτερικά, αυτό φαίνεται και στο δέρμα σου».

