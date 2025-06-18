Pamela Anderson: Υμνεί την ελευθερία του να περπατάει στο κόκκινο χαλί χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε για την ελευθερία που νιώθει περπατώντας στο κόκκινο χαλί χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Η 57χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar» αποκάλυψε πώς «παραδίδεται σε αυτό που πραγματικά είναι». Το 2023, η Πάμελα αποφάσισε να μην φοράει μακιγιάζ, εξηγώντας ότι αυτή η απόφασή της την έκανε να νιώθει πιο άνετα με τον εαυτό της και λίγο επαναστάτρια.

Στη φωτογράφισή της για το εξώφυλλο του τεύχους, η πρωταγωνίστρια του «Baywatch» έδειξε τη φυσική της επιδερμίδα και το νέο της κοντό χτένισμα. Εξήγησε: «Νομίζω ότι με την τεχνολογία και τα φίλτρα, οι άνθρωποι γίνονται κάπως βαρετοί. Θέλω να αμφισβητήσω τους κανόνες ομορφιάς. Πάντα ήμουν επαναστάτρια.

Ποτέ δεν βλέπω κάποιον και σκέφτομαι, "Θέλω να έχω αυτή την εμφάνιση". Θέλω απλώς να δω ποια είμαι. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις, "Αυτό είναι το μόνο που έχω". Παραδώσου σε αυτό. Και είναι πραγματική ευτυχία», ανέφερε με νόημα η Πάμελα Άντερσον.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πάμελα Άντερσον σημείωσε: «Είναι ελευθερία να ξέρεις ότι μπορείς να περπατήσεις σε ένα κόκκινο χαλί χωρίς μακιγιάζ. Δηλαδή, γιατί δεν μπορώ; Οι άντρες το κάνουν συνέχεια».

Η ηθοποιός έφυγε από το Λος Άντζελες για την πόλη καταγωγής της, το Ladysmith στο νησί Βανκούβερ του Καναδά, πριν από λίγα χρόνια, σε μια προσπάθεια να θυμηθεί ποια ήταν, σύμφωνα με την ίδια. «Λατρεύω την ποίηση, τον κινηματογράφο και τη μουσική και νιώθω ότι απλώς προσπαθώ να ζήσω αυτό το κομμάτι της ζωής μου όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη ενσάρκωσή μου, αλλά αυτή τη στιγμή, θέλω να το ξεφορτωθώ. Να καθαρίσω λίγο και να δω: ποια είμαι;».

Η Πάμελα είναι περισσότερο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Baywatch» για πέντε σεζόν, από το 1992 έως το 1997, ως ο εμβληματικός ρόλος της C.J. Parker, μιας εκπληκτικής ναυαγοσώστριας. Πέρυσι, έλαβε διθυραμβικές κριτικές για τη συμμετοχή της στο «The Last Showgirl», όπου και κέρδισε υποψηφιότητα για τον Α' Γυναικείο Ρόλο στις Χρυσές Σφαίρες και τα βραβεία SAG.

Η Πάμελα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Naked Gun» μαζί με τον Λίαμ Νίσον, η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 8 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

