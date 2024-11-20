Η Elle Macpherson περιέγραψε λεπτομερώς τον εθισμό της με το αλκοόλ και το «ταξίδι» της προς τη νηφαλιότητα στα απομνημονεύματά της, «elle: Life, Lessons & Learning to Trust Yourself».

Αναλογιζόμενη την απεξάρτησή της, το 60χρονο σούπερ μόντελ-γνωστό ως το «Σώμα»- αποκάλυψε ότι μεθούσε συχνά και έπινε σφηνάκια βότκας, αφού έβαζε για ύπνο τους γιους της. «Η ζωή μου φαινόταν καταπληκτική σε όλους. Εξωτερικά έκανα μια υπέροχη δουλειά, αλλά, βαθιά μέσα μου, πάλευα πραγματικά», έγραψε στο βιβλίο της.

Ακόμα και μετά τη γέννηση του μικρότερου παιδιού της, το κορίτσι του εξώφυλλου του «Sports Illustrated Swimsuit» θυμήθηκε ότι ένιωθε να κυριεύεται από την επιθυμία να πιει ένα μπουκάλι σαμπάνιας που της είχαν χαρίσει. Παρά την προειδοποίηση που έλαβε από τους δύο φυσιοθεραπευτές της ότι το να πίνει πολύ μετά τον τοκετό θα είχε προβλήματα με τις ορμόνες, η Elle Macpherson ότι το μόνο που σκεφτόταν ήταν το αλκοόλ.

Προκειμένου να τα βγάλει πέρα με τη μητρότητα και την καριέρα της, στράφηκε στη βότκα για να χαλαρώνει τα βράδια, καθώς προσπαθούσε απεγνωσμένα να διατηρήσει την τέλεια εικόνα της στο κοινό. Εκείνη την εποχή είχε σχέση με τον Γάλλο Arpad «Arki» Busson, ο οποίος έλειπε συχνά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για επαγγελματικούς λόγους. Εκείνη την εποχή ο Flynn, ο γιος της, ήταν πολύ άρρωστος και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι σκεφτόταν να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης, είπε στον Arki ότι ήταν καλά.

Ακόμα και αφού πάλεψε με την πνευμονία μετά τη γέννηση του Cy, επέστρεψε γρήγορα στη δουλειά, σε μια προσπάθεια να αποδείξει στον σύντροφό της και στον εαυτό της ότι η μητρότητα δεν την είχε επηρεάσει. «Μου άρεσε πολύ να περνάω χρόνο με τον Arki και ήθελα να του αποδείξω ότι θα ήμουν μαζί του και στη διασκέδαση και στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα ήμουν η μητέρα των γιων του», έγραψε. «Έβγαινα έξω και έπινα, διασκέδαζα και αρρώσταινα ξανά», σημειώνει η ίδια.

Η Macpherson έγραψε, επίσης, ότι βίωνε τρομακτικές λιποθυμίες. «Μιλούσα σε κάποιον και μετά ξεχνούσα τι έλεγα. Με κοίταζαν περίεργα σαν να περίμεναν να συνεχίσω», έγραψε. Παρόλα αυτά, συνέχισε να στρέφεται στο αλκοόλ ως μηχανισμό αντιμετώπισης του άγχους της. «Συχνά έπινα, αφού έβαζα τα παιδιά μου για ύπνο. Καθόμουν μόνη μου και έπινα βότκα και μετά έγραφα λίστες με τις δουλειές μου και γράμματα στην οικογένειά μου. Έκανα τις δουλειές του σπιτιού, άκουγα μουσική μέχρι περίπου τις 11 το βράδυ, μετά πήγαινα για ύπνο και λιποθυμούσα».

Και συνέχισε: «Σηκωνόμουν το πρωί, έκανα γυμναστική και έπινα έναν καφέ για πρωινό. Έκανα εμετό και φρόντιζα να κάνω εμετό τρεις φορές πριν κοιμηθώ. Πάντα ήταν τρεις φορές».

Παρά το γεγονός ότι πάλευε με την ψυχική της υγεία και τον εθισμό της, η Macpherson θυμήθηκε πως οι άνθρωποι της έλεγαν ότι ήταν τόσο οργανωτική. «Ήμουν πραγματικά περήφανη γι' αυτό. Υποθέτω ότι έπρεπε να είμαι οργανωμένη, επειδή έπινα και δεν ήθελα ποτέ να το μάθει κανείς», έγραψε η μητέρα δύο παιδιών.

Οι πιο κοντινοί άνθρωποι της Macpherson, ωστόσο, άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι φυσιοθεραπευτές της ήταν από τους πρώτους που πρότειναν αποτοξίνωση. Προτού συμφωνήσει, επέμεινε να περάσει το καλοκαίρι στην Ίμπιζα με την οικογένειά της, παρά τη συμβουλή του ψυχολόγου της. Παρόλο που κατάφερε να μην πιει τις πρώτες εβδομάδες, τα πράγματα πήραν την κάτω βόλτα όταν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον σύντροφο και τους φίλους τους σε μια βραδινή έξοδο σε ένα μοντέρνο κλαμπ. Αφού έβαλε τα παιδιά της για ύπνο, αποφάσισε να ανοίξει ένα μπουκάλι βότκα.

Μόλις μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης σε μια εγκατάσταση στην Αριζόνα, η Macpherson θυμήθηκε ότι ένιωθε ταπεινωμένη και θυμωμένη που την είχαν βάλει με ανθρώπους αντιμετώπιζαν προβλήματα ανορεξίας. Όσο βρισκόταν στην αποτοξίνωση, χρησιμοποιούσε το όνομα «Mac», για να κρατήσει χαμηλό προφίλ και ανησυχούσε μήπως την αναγνωρίσουν. Πέρυσι, γιόρτασε 20 χρόνια νηφαλιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, η Elle Macpherson είχε αποκαλύψει ότι πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο του μαστού και ότι αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Το 60χρονο μοντέλο ανέφερε ότι ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση στην ασθένειά της - πηγαίνοντας ενάντια στις συμβουλές 32 γιατρών και στις επιθυμίες της οικογένειάς της. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις, πολλοί γιατροί υποστήριξαν ότι η Elle Macpherson δεν είπε την αλήθεια… Το μοντέλο είχε υποβληθεί σε λοβεκτομή -ή χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου από το στήθος της- η οποία μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περιπέτεια υγείας της. Με άλλα λόγια, όχι μόνο οι γυναίκες θα πρέπει να σκέφτονται πολύ προσεκτικά πριν απορρίψουν τη συμβατική ιατρική, αλλά η Macpherson μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν...

Πηγή: skai.gr

