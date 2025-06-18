Λογαριασμός
Bianca Censori: Εμφανίστηκε ξανά ως Kim Kardashian - Η πρώην και η νυν του Kanye West δεν τα πάνε καλά με τα ρούχα…

Η ομοιότητα δεν περνάει απαρατήρητη από τον Ye, ο οποίος ισχυρίστηκε τον περασμένο Απρίλιο ότι η Kardashian ήθελε τη Censori να γίνει μοντέλο της

Bianca Censori

Η Bianca Censori έγινε και πάλι Kim Kardashian. Η νυν σύζυγος του Kanye West βγήκε μια βόλτα στο Beverly Hills χωρίς ρούχα -παλιά μου τέχνη κόσκινο- αλλά δεν είναι αυτό που προκαλεί εντύπωση. Είναι αλήθεια πως οι τελευταίες εμφανίσεις της Bianca Censori θυμίζουν όλο και περισσότερο την Kim Kardashian. 

Kim Kardashian

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σύζυγος του ράπερ του «Heartless» κυκλοφορεί σαν σωσίας της διάσημης τηλεπερσόνας. Τον Μάρτιο του 2024, η Σενσόρι φωτογραφήθηκε στο Δυτικό Χόλιγουντ, φορώντας ένα ασημί μπικίνι που θύμιζε το μεταλλικό μπικίνι Skims της Καρντάσιαν.

Η ομοιότητα δεν περνάει απαρατήρητη από τον Ye, ο οποίος ισχυρίστηκε τον περασμένο Απρίλιο ότι η Kardashian ήθελε τη Censori να γίνει μοντέλο για τη σειρά ρούχων της Skims. «Ήθελαν να βάλουν τη γυναίκα μου στο SKIMS«, έγραψε, μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης στο X, υβρίζοντας την πρώην πεθερά του, Kris Jenner.

Πηγή: skai.gr

