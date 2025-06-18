Machine Gun Kelly- Megan Fox: Είναι και πάλι μαζί; - Και το όνομα της κόρης τους είναι… (video)

Ο Machine Gun Kelly ανακοίνωσε το όνομα της κόρης του που απέκτησε με τη Megan Fox και έκανε και μια μικρή αποκάλυψη για την κατάσταση της σχέσης τους. Ο ράπερ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου έπαιζε μια απαλή μελωδία σε ένα γιουκαλίλι, ενώ η μικρή του βρισκόταν κοντά του. «Saga Blade Fox-Baker (Σάγκα Μπλέιντ Φοξ-Μπέικερ) -ευχαριστώ για το απόλυτο δώρο meganfox», έγραψε στην ανάρτησή του, αποκαλύπτοντας το όνομα της μικρής.

Το τρυφερό μήνυμά του προς τη Μέγκαν Φοξ ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι οι δυο τους μπορεί να είναι και πάλι μαζί. Το ζευγάρι, αν και έχει χωρίσει, καλωσόρισε την κορούλα του τον Μάρτιο. Είναι το πρώτο παιδί του MGK με τη Megan, η οποία είναι ήδη μητέρα τριών γιων από προηγούμενη σχέση της.

Η είδηση του ονόματος έρχεται επίσης λίγο μετά την αναφορά του MGK στα American Music Awards του 2025 ότι η κόρη του δεν αισθανόταν καλά. «Έχει λίγο πυρετό, οπότε θα περπατήσω στο χαλί, θα πω σε όλους τους θαυμαστές μου ότι τους εκτιμώ και θα πάω πίσω να αφήσω τις φερομόνες μου να προσπαθήσουν να την θεραπεύσουν», ανέφερε ο ίδιος.

Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού σε μια γλυκιά ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Επιτέλους είναι εδώ! Ο μικρός μας ουράνιος σπόρος». Η ηθοποιός μοιράζεται ήδη τρεις γιους, τον Noah, 12 ετών, τον Bodhi, 11 ετών, και τον Journey, 8 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Εν τω μεταξύ, ο Kelly έχει ακόμη μία κόρη, την Casie, την οποία απέκτησε με την Emma Cannon, τον Ιούλιο του 2009.

Η Fox και ο Kelly χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο, αφού φέρεται να ανακάλυψε ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της.

Πηγή: skai.gr

