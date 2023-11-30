O Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) – ο αγαπημένος «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια - έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου, και ο θάνατος του σκόρπισε παγκόσμια θλίψη.

Στα «Φιλαράκια», τα καλύτερα φιλαράκια ήταν η Τζένιφερ Ανιστον και ο Μάθιου Πέρι. Η διάσημη ηθοποιός συγκλονίστηκε από τον θάνατό του και για αρκετό καιρό ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Διαβάστε σχετικά: Το σπαρακτικό αντίο της Τζένιφερ Άνιστον στον αγαπημένο της φίλο

Στις 3 Νοεμβρίου η οικογένεια του αδικοχαμένου ηθοποιού ξεκίνησε ένα ίδρυμα προς τιμήν του, το Matthew Perry Foundation, το οποίο στηρίζει όσους πάσχουν από εθισμούς.

Πριν λίγες ημέρες, η Ανιστον προέτρεψε τους θαυμαστές της να στηρίξουν το ίδρυμα του Matthew Perry ετσι ώστε να μαζευτούν αρκετά χρήματα.

«Παρακαλώ ελάτε μαζί μου και με την οικογένεια του Matty να υποστηρίξουμε το ίδρυμά του – ο ίδιος θα ήταν ευγνώμων για την αγάπη σας» έγραψε η 54χρονη σταρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.