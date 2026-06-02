Αριάνα Γκράντε: Το νέο βίντεο κλιπ που ανησύχησε τους θαυμαστές - «Φαίνονται τα κόκαλά της»

Η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε μουσικά με το νέο της τραγούδι «Hate That I Made You Love Me», όμως το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, όχι μόνο για τη σκοτεινή του αισθητική, αλλά και για την εμφάνιση της τραγουδίστριας.

Η 32χρονη ποπ σταρ παρουσίασε το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της, «Petal», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Στο βίντεο κλιπ πρωταγωνιστεί ο Τζάστιν Λονγκ, σε μια ιστορία με έντονα στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, ενοχής και εμμονής, με την Αριάνα Γκράντε να εμφανίζεται ως μια παρουσία που τον στοιχειώνει.

Το πεντάλεπτο βίντεο ξεκινά με τον ήρωα του Τζάστιν Λονγκ να σκάβει έναν τάφο, ενώ στη συνέχεια προσπαθεί να ξεφύγει από την εικόνα της πρώην αγαπημένης του, η οποία εμφανίζεται παντού γύρω του. Οι σκηνές γίνονται ολοένα και πιο σκοτεινές, με τον ίδιο να επιβιώνει από επικίνδυνες καταστάσεις, μέχρι το φινάλε, όπου βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα υπόγειο γεμάτο σημειωματάρια με τις ανασφάλειες και την εμμονή του.

Παρότι αρκετοί θαυμαστές επαίνεσαν την κινηματογραφική ατμόσφαιρα του βίντεο, η συζήτηση γρήγορα μετατοπίστηκε στην εικόνα της. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται σε ορισμένες σκηνές με ένα κίτρινο αμάνικο φόρεμα, με πολλούς χρήστες του X να σχολιάζουν την πολύ αδύνατη σιλουέτα της.

«Φαίνονται τα κόκαλά της», έγραψαν ορισμένοι χρήστες, εκφράζοντας ανησυχία για την εμφάνισή της, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εικόνα της «ανησυχητική». Την ίδια στιγμή, πολλοί θαυμαστές της έσπευσαν να την υπερασπιστούν, τονίζοντας ότι τα σχόλια για το σώμα της είναι αδιάκριτα και άδικα. Υπενθύμισαν, μάλιστα, ότι η Αριάνα Γκράντε έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η δημόσια κριτική στην εμφάνιση ενός ανθρώπου, ακόμη κι όταν παρουσιάζεται ως «ανησυχία». Η ίδια είχε ζητήσει παλαιότερα από το κοινό να είναι πιο προσεκτικό με τέτοιου είδους σχόλια, εξηγώντας πως κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ένας άνθρωπος πίσω από τις κάμερες και τις φωτογραφίες.

Πηγή: skai.gr

