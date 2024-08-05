Heidi Klum: Γιόρτασε τόπλες την επέτειο γάμου με τον σύζυγό της (φωτό)

Με αποκαλυπτικό τρόπο γιόρτασε η Χάιντι Κλουμ τα πέντε χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Τομ Κούλιτζ. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλουμ γιόρτασε τόπλες και αγκαλιά με τον Κούλιτζ την επέτειό τους.

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάποιον καλύτερο. Σε αγαπάω Τομ», έγραψε το πρώην μοντέλο στην ανάρτησή του.

«Γιορτάζουμε τον έρωτά μας σήμερα και κάθε ημέρα. Ευτυχισμένη μας επέτειο», συμπλήρωσε στο βίντεο από την ίδια παραλία.

Πηγή: skai.gr

