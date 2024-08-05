Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Heidi Klum: Γιόρτασε τόπλες την επέτειο γάμου με τον σύζυγό της (φωτό)

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάποιον καλύτερο. Σε αγαπάω Τομ», έγραψε το πρώην μοντέλο στην ανάρτησή του

Χάιντι Κλουμ

Με αποκαλυπτικό τρόπο γιόρτασε η Χάιντι Κλουμ τα πέντε χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Τομ Κούλιτζ. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλουμ γιόρτασε τόπλες και αγκαλιά με τον Κούλιτζ την επέτειό τους.

Χάιντι Κλουμ

Χάιντι Κλουμ

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάποιον καλύτερο. Σε αγαπάω Τομ», έγραψε το πρώην μοντέλο στην ανάρτησή του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

«Γιορτάζουμε τον έρωτά μας σήμερα και κάθε ημέρα. Ευτυχισμένη μας επέτειο», συμπλήρωσε στο βίντεο από την ίδια παραλία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Heidi Klum
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark