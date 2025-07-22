Όταν ήταν παιδιά σκαρφάλωναν σε δέντρα, τώρα της φτιάχνει το φόρεμα. Ο λόγος για τον διάσημο ηθοποιό, Πέδρο Πασκάλ, και την τρανς αδελφή του, Lux, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Fantastic Four: First Steps», στο Λος Άντζελες.

Φορώντας ένα λευκό σακάκι με ένα κόκκινο λουλούδι στο πέτο του, ο ηθοποιός έσκυψε για να φτιάξει την ουρά του φορέματος της Lux και ήταν σαφές ότι τα αδέλφια έχουν πολύ στενή σχέση.

Ο Πασκάλ βρέθηκε στη λίστα του «Τime» με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Όχι τυχαία. Την τελευταία δεκαετία, ο Χιλιανός ηθοποιός έχει συμμετάσχει ή πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες σειρές της «χρυσής εποχής» της τηλεόρασης: Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian, The Last of Us κ.ά. Ο Πασκάλ είναι ένας κλασικός late bloomer, που χρειάστηκε να περιμένει χρόνια και να υπομείνει πολλές απογοητεύσεις πριν δει την καριέρα του να απογειώνεται και το ταλέντο του να αναγνωρίζεται.

Pedro Pascal really *is* mister fantastic for fixing sister Lux Pascal’s dress on the #FantasticFour First Steps World Premiere carpet. 😍 pic.twitter.com/oBT6jMvb9z — E! News (@enews) July 22, 2025

Ο Πέδρο Πασκάλ έχει πει πολλές φορές ότι είναι ιδιαίτερα προστατευτικός με την αδερφή του και έχει κερδίσει επαίνους από τους θαυμαστές του για την υπεράσπισή του υπέρ των LGBTQ. Για την αδελφή του έχει παραδεχτεί ότι είναι μια ισχυρή προσωπικότητα και δεν χρειάζεται να βασίζεται σε αυτόν για υποστήριξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη χρειάζομαι περισσότερο από ότι εκείνη».

Η Lux αποκάλυψε δημόσια τη φυλομετάβασή της το 2021, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου του περιοδικού «Ya». Η ηθοποιός είχε πει ότι άρχισε να λαμβάνει ορμονοθεραπεία, με όλη την οικογένειά της να είναι κοντά της και να την υποστηρίζει. Στη συνέντευξη, περιέγραψε τον εαυτό της ως «μωρό που μαθαίνει να περπατάει». Περιγράφοντας τη ζωή της πριν από τη φυλομετάβαση, ανέφερε ότι ήταν σαν να παίζει με τράπουλα που δεν ήταν δική της. «Όσο ήμουν στο σκοτάδι μάζευα τα χαρτιά για να φτιάξω μια άλλη τράπουλα. Και τελικά τόλμησα να συμμετάσχω σε αυτό το παιχνίδι με τις δικές μου κάρτες, ως το άτομο που είμαι».

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Instagram)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.