Η Χιλάρια, σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν, εντυπωσίασε τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς έδειξε την εντυπωσιακή ευλυγισία της. Η μητέρα επτά παιδιών έκανε επίδειξη της γυμνασμένης σιλουέτας της, «ανεβάζοντας» βίντεο ενώ κάνει γιόγκα και ισορροπώντας πάνω σε τακούνια.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, βλέπουμε τη Χιλάρια να δοκιμάζει την «τάση Nicki Minaj», δηλαδή να προσπαθεί να σταυρώσει τα πόδια της φορώντας τακούνια-πλατφόρμες. Η συγκεκριμένη τάση «γεννήθηκε» από ένα μουσικό βίντεο κλιπ της Nicki το 2013, το «High School».

Η σύζυγος του Άλεκ Μπάλντουιν δοκίμασε τα όρια του κορμού και της δύναμής της, καθώς ισορρόπησε, επίσης, πάνω σε μια ξύλινη μπάρα και ισορρόπησε στο ένα πόδι. «BTS με εμένα να επιχειρώ την πρόκληση #nikiminajchallenge… Πάντα έπρεπε να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο.

Οπότε εδώ είμαι εγώ που πέφτω και αποτυγχάνω και πειραματίζομαι και παίζω ...και διασκεδάζω! #hilariabaldwin #άσκηση #αστείο», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Στη Χιλάρια αρέσει να «δοκιμάζει» την ευλυγισία και τη δύναμή της, καθώς ήταν συνιδιοκτήτρια αλυσίδας στούντιο γιόγκα στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Michael Patton. Τον περασμένο μήνα, η Χιλάρια και ο σύζυγός της γιόρτασαν τα 10α γενέθλια του γιου τους, Rafael, και αμέσως μετά την 13η επέτειο του γάμου τους στις 30 Ιουνίου.

Οι… Baldwins επιστρατεύουν δύο νταντάδες για να βοηθήσουν στη φροντίδα του μικρού Rafa καθώς και της κόρης τους, Carmen, 11 ετών, του γιου τους Leonardo, 8 ετών, του γιου τους Romeo, 7 ετών, της κόρης τους Marilu, 4 ετών, του γιου τους Eduardo, 4 ετών και της κόρης τους Ilaria, 2 ετών.

Ο 66χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός είναι επίσης παππούς της δίχρονης εγγονής του Holland, μέσω της μεγαλύτερης κόρης του Ireland, από τον επταετή γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Kim Basinger, ο οποίος έληξε άδοξα το 2002.

Πηγή: skai.gr

