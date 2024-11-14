Η μικρότερη αδελφή του Pedro Pascal, Lux, έκλεψε την παράσταση το βράδυ της Τετάρτης, 13 Νοεμβρίου 2024, στην πρεμιέρα του «Gladiator 2».

Ο 49χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Marcus Acacius, ένας Ρωμαίος στρατηγός που εκπαιδεύτηκε από τον Maximus, του Russell Crowe. Και πάντα η υποστηρικτική αδελφή του, η 32χρονη Lux, ήταν στο πλευρό του στην πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα αδέλφια να δείχνουν τον γλυκό δεσμό τους στο κόκκινο χαλί.

NEW: Video of Pedro helping fix Lux’s dress for her red carpet photos at tonight’s Gladiator II premiere in London (via harpersbazaares on IG) pic.twitter.com/k91Gy3zuEI — Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) November 13, 2024

Η Lux, 32 ετών, εμφανίστηκε με ένα τολμηρό μαύρο cut-out φόρεμα και σύντομα κατακλύστηκε από κομπλιμέντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να θέλουν να μάθουν περισσότερα για την αδελφή του ηθοποιού, η οποία αποκάλυψε τη φυλομετάβασή της το 2021.

Ο πρωταγωνιστής του «Narcos» και του «The Last Of Us», Pedro Pascal, παραδέχτηκε ότι είναι ιδιαίτερα προστατευτικός με την αδερφή του και έχει κερδίσει επαίνους από τους θαυμαστές του για την υπεράσπισή του υπέρ των LGBTQ. Όπως έχει πει, η Lux είναι μια ισχυρή προσωπικότητα και δεν χρειάζεται να βασίζεται σε αυτόν για υποστήριξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη χρειάζομαι περισσότερο από ότι εκείνη».

Η Lux, η οποία βγαίνει με τον ηθοποιό και μουσικό José Antonio Raffo de la Jara, γεννήθηκε το 1992 και είναι η μικρότερη από τα τρία αδέλφια της. Ενώ ο Pedro μεγάλωσε κυρίως στο Τέξας, η Lux γεννήθηκε στο Orange County, τον Ιούνιο του 1992.

Η μητέρα τους, παιδοψυχολόγος, και ο πατέρας τους, γιατρός γονιμότητας, αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Χιλή επί Πινοσέτ το 1976, αλλά επέστρεψαν μετά τη γέννηση του Λουξ. Όπως και ο αδελφός της, η Lux είναι επίσης ηθοποιός έχοντας αποφοιτήσει από τη διάσημη σχολή Julliard το 2023. Έχει παίξει ρόλους στις ταινίες «The Prince, Invisible Heroes» και στη δραματική σειρά «Los 80», ενώ έχει πρωταγωνιστήσει μαζί με τον αδελφό της στην ταινία «Narcos».

Η Lux αποκάλυψε δημόσια τη φυλομετάβασή της το 2021, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου του περιοδικού «Ya». Η ηθοποιός είχε πει ότι άρχισε να λαμβάνει ορμονοθεραπεία, με όλη την οικογένειά της να είναι κοντά της και να την υποστηρίζει. «Ήταν κάτι φυσιολογικό για την οικογένειά μου και που όλοι περίμεναν να συμβεί. Δεν με αγχώνει να βλέπω παλιές φωτογραφίες μου», εξήγησε η ηθοποιός.

Στη συνέντευξη, περιέγραψε τον εαυτό της ως «μωρό που μαθαίνει να περπατάει». Περιγράφοντας τη ζωή της πριν από τη φυλομετάβαση, ανέφερε ότι ήταν σαν να παίζει με τράπουλα που δεν ήταν δική της. «Όσο ήμουν στο σκοτάδι μάζευα τα χαρτιά για να φτιάξω μια άλλη τράπουλα. Και τελικά τόλμησα να συμμετάσχω σε αυτό το παιχνίδι με τις δικές μου κάρτες, ως το άτομο που είμαι».

Και πρόσθεσε: «Το να κινούμαι στον κόσμο ως γυναίκα είναι πολύ πιο απλό για μένα, αλλά εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι άνθρωποι σαν εμένα πρέπει να έχουν χώρο στην κοινωνία. Το να αποκαλύψω ότι είμαι ομοφυλόφιλη δεν μου κόστισε τίποτα».

Η Lux έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να αγωνιστεί για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας. «Χρειαζόμαστε τρανς ακτιβιστές που είναι καλοί, έξυπνοι, ενημερωμένοι και που μπορούν να είναι ισχυρές φωνές κατά της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας και του ρατσισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.