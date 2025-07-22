Δεν μασάει μία η Lady Gaga: Δείτε τη θεαματική τούμπα σε συναυλία της στο Λας Βέγκας - Ερμήνευε το «Vanish Into You»… (video)

Η Lady Gaga είναι μια πραγματική σούπερ σταρ. Η 39χρονη καλλιτέχνιδα σκόνταψε και έπεσε, ενώ ερμήνευε το «Vanish Into You» από το άλμπουμ της «MAYHEM», κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στο MAYHEM Ball, στο Λας Βέγκας. Ένα μέλος του συνεργείου της κάμεράς της που κατέγραφε την παράσταση-συναυλία της φάνηκε επίσης να σκοντάφτει σε ένα βίντεο που μοιράστηκαν οι θαυμαστές της στο X.

yeah she ate shit baddddd 😭 pic.twitter.com/2bQSTPGXzI July 21, 2025

Η τραγουδίστρια του «Abracadabra» σηκώθηκε γρήγορα για να συνεχίσει την παράσταση, με τους θαυμαστές που βρίσκονταν κοντά της να τη χειροκροτούν. Η Lady Gaga μάγεψε με τη σκηνική της παρουσία και τις δύσκολες χορογραφίες, οι οποίες προσδίδουν στο σόου μια γοτθική, θεατρική οπτική μορφή. Σε ένα άλλο βίντεο που μοιράστηκε από τις συναυλίες στο Λας Βέγκας, η τραγουδίστρια είναι γυμνή για την ερμηνεία του «How Bad Do U Want Me». Το «encore» ξεκινά με την τραγουδίστρια του «Disease» στα παρασκήνια, σκουπίζοντας το πρόσωπό της με μια πετσέτα.

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

