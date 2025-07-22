Λογαριασμός
Δεν μασάει μία η Lady Gaga: Δείτε τη θεαματική τούμπα σε συναυλία της στο Λας Βέγκας - Ερμήνευε το «Vanish Into You»… (video)

Η τραγουδίστρια σκόνταψε, αφού έφυγε από τη σκηνή για να τραγουδήσει ανάμεσα στο κοινό. Σηκώθηκε και συνέχισε ατάραχη…

Lady Gaga

Η Lady Gaga είναι μια πραγματική σούπερ σταρ. Η 39χρονη καλλιτέχνιδα σκόνταψε και έπεσε, ενώ ερμήνευε το «Vanish Into You» από το άλμπουμ της «MAYHEM», κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στο MAYHEM Ball, στο Λας Βέγκας. Ένα μέλος του συνεργείου της κάμεράς της που κατέγραφε την παράσταση-συναυλία της φάνηκε επίσης να σκοντάφτει σε ένα βίντεο που μοιράστηκαν οι θαυμαστές της στο X.

Lady Gaga

Η τραγουδίστρια του «Abracadabra» σηκώθηκε γρήγορα για να συνεχίσει την παράσταση, με τους θαυμαστές που βρίσκονταν κοντά της να τη χειροκροτούν. Η Lady Gaga μάγεψε με τη σκηνική της παρουσία και τις δύσκολες χορογραφίες, οι οποίες προσδίδουν στο σόου μια γοτθική, θεατρική οπτική μορφή. Σε ένα άλλο βίντεο που μοιράστηκε από τις συναυλίες στο Λας Βέγκας, η τραγουδίστρια είναι γυμνή για την ερμηνεία του «How Bad Do U Want Me». Το «encore» ξεκινά με την τραγουδίστρια του «Disease» στα παρασκήνια, σκουπίζοντας το πρόσωπό της με μια πετσέτα. 

Lady Gaga

@irinakirvesmaki Such a perfect ending for Las Vegas night 3! In the end we all wanna be loved as who we are underneath all the glam and masks 😭🫶🏻 #mayhemball #ladygaga #lasvegas #ladygagatour #littlemonsters ♬ original sound - Irina Kirvesmäki

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr) 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

