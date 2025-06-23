H Πάρις Χίλτον (Paris Hilton) είναι η νέα ιδιοκτήτρια της πρώην έπαυλης του Μαρκ Γουόλμπεργκ (Mark Wahlberg), στο Μπέβερλι Χιλς. Πηγές επιβεβαίωσαν στο «Us Weekly» ότι η διάσημη κληρονόμος και ο σύζυγός της Κάρτερ Ρέουμ (Carter Reum), αγόρασαν το ακίνητο των 2.834 τετραγωνικών μέτρων, καταβάλλοντας το εντυπωσιακό ποσό των 63,1 εκατ. δολαρίων.

Χτισμένο στην αριστοκρατική γειτονιά Μπέβερλι Παρκ το 2014, εκτείνεται σε τρεις ορόφους και διαθέτει μεταξύ άλλων 12 υπνοδωμάτια και 20 μπάνια, μεγάλη είσοδο με διπλή σκάλα, μια διώροφη βιβλιοθήκη και γυμναστήριο.

Exclusive: After losing their Malibu house in the L.A. wildfires, Paris Hilton and her husband pay $63 million for Mark Wahlberg’s old house https://t.co/zTe6umBBcg — The Wall Street Journal (@WSJ) June 20, 2025

Το διάσημο ζευγάρι, που έχασε το σπίτι του στο Μαλιμπού κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών του Λος 'Αντζελες νωρίτερα φέτος, μπορεί πλέον να απολαμβάνει τις πολυτελείς ανέσεις της έπαυλης η οποία περιλαμβάνει κινηματογράφο, κελάρι κρασιών και έναν ξεχωριστό ξενώνα καθώς και ένα γήπεδο γκολφ πέντε οπών με πίστα οδήγησης, ένα πάρκο skate, πισίνα και ένα γήπεδο μπάσκετ στο εξωτερικό χώρο των έξι στρεμμάτων.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ

Το 2023 ο Γουόλμπεργκ πούλησε την έπαυλη γαλλικού στυλ, έναντι 55 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού συνεργάστηκε στενά για πέντε χρόνια με τον Καναδό αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ Λάντρι. Ηταν η ακριβότερη πώληση σπιτιού στη Νότια Καλιφόρνια εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τους «Los Angeles Times».

Η Χίλτον ήταν μία από τις διασημότητες που έσπευσε να στηρίξει τους πληγέντες των πυρκαγιών του Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα ταμείο στήριξης μέσω του μη κερδοσκοπικού της οργανισμού, συνεισφέροντας η ίδια με το ποσό των 100.000 δολαρίων.

