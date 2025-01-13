Η Πάρις Χίλτον είναι άλλη μία διάσημη που έχασε το σπίτι της στις φονικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Μάλιστα, η ίδια δημιούργησε ταμείο στήριξης για τους πυρόπληκτους μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού της, ενώ ανακοίνωσε ότι δωρίζει 100.000 δολάρια στους πληγέντες.

Την κίνησή της έκανε γνωστή μέσα από δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας όσους μπορούν να προχωρήσουν σε δωρεές για να στηρίξουν οικονομικά όσους επλήγησαν. Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Paris Hilton αναφέρει πως η καρδιά της είναι δίπλα σε όλους εκείνους που υποφέρουν. Εξήγησε πως, αν και εκείνη έχασε το σπίτι της στο Μαλιμπού, υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν πολλά περισσότερα.

«Η καρδιά μου είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές εδώ στο Λος Άντζελες. Αν και έχασα το σπίτι μου στο Μαλιμπού, οι σκέψεις μου είναι με τις αμέτρητες οικογένειες που έχασαν πολύ περισσότερα -τα σπίτια τους, πολύτιμα αναμνηστικά, τις κοινότητες που αγαπούσαν και την αίσθηση σταθερότητας».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, πρόσθεσε: «Ως μητέρα, δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο και τον φόβο να μην έχεις ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά σου, γι’ αυτό ξεκινώ ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης μέσω του μη κερδοσκοπικού μου οργανισμού για να στηρίξω οικογένειες με μικρά παιδιά που έχουν εκτοπιστεί. Ξεκινώ με μια προσωπική δωρεά 100.000 δολαρίων και δεσμεύομαι να διπλασιάσω κάθε επιπλέον ποσό που θα συγκεντρωθεί, έως και 100.000 δολάρια ακόμα. Αναζητώ και άλλους που θα συνεισφέρουν και θα βοηθήσουν να κάνουμε το μέρος μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.