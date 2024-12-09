Η Τζένιφερ Λόπεζ έδειξε στον εν διαστάσει σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, τι χάνει… Η ίδια φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα -Mônot- με βαθύ ντεκολτέ, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

«Να πιστεύετε στους εαυτούς σας», έγραψε η καλλιτέχνιδα στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας -εκτός από φωτογραφίες- και ένα βίντεο για τους θαυμαστές της. Η Lopez, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Affleck τον Αύγουστο, φαίνεται να θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της.

Μάλιστα, η Jennifer Lopez δημοσίευσε και φωτογραφίες με την ίδια να μαγειρεύει φορώντας το ίδιο φόρεμα. «Το αγαπημένο μου κομμάτι για τις νυχτερινές εξόδους είναι η επιστροφή στο σπίτι για ένα μεταμεσονύκτιο σνακ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν πόσο όμορφη είναι…

Οι αναρτήσεις της Lopez έρχονται μετά την πρόσφατη εμφάνιση του Άφλεκ με την πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner, στο Brentwood της Καλιφόρνια. Το πρώην ζευγάρι έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του την Ημέρα των Ευχαριστιών, προσφέροντας γεύματα σε άπορους σε γειτονιά του Λος Άντζελες. Μαζί με τα τρία παιδιά τους συμμετείχαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση της οργάνωσης «The Midnight Mission», μοιράζοντας φαγητό και χαμόγελα σε όσους το είχαν ανάγκη.

Μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια πηγή δήλωσε στο «Page Six» ότι η Garner προσκάλεσε τον ηθοποιό να περάσει τα Χριστούγεννα μαζί της και με τα τρία τους παιδιά.

