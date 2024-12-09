Έχει 14 νούμερο 1 άλμπουμ, 22 Grammy (τα περισσότερα στην ιστορία του hip hop), είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής, ενώ έχει συνολικά πουλήσει περισσότερα από 50 εκατ. άλμπουμ και 75 εκατ. σινγκλ παγκοσμίως. Ο Jay-Z έχει δηλώσει πως το μυστικό του επιτυχημένου του γάμου με τη Beyonce είναι το γεγονός ότι κρατάνε την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Και σήμερα, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2024, «έσκασε» η βόμβα ότι ο ράπερ κατηγορείται για τον βιασμό μιας 13χρονης, μαζί με τον φίλο του Sean «Diddy» Combs. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και κάνει λόγο για εκβιασμό.

Ποιος είναι ο Jay-Z

Ο Jay-Z, κατά κόσμον Shawn Corey Carter, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ράπερ στον κόσμο. Έχει πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ, έχει κερδίσει 22 Grammy και έχει τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ από οποιονδήποτε άλλο σόλο καλλιτέχνη στο αμερικανικό chart Billboard. Ο 55χρονος είναι, επίσης, ένας εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας. Και ναι, είναι παντρεμένος με τη Beyonce Knowles, την κορυφαία ποπ σταρ του 21ου αιώνα, από την οποία πρόσφατα έχασε το στέμμα της η Taylor Swift.

O ράπερ έχει κοσμήσει και το εξώφυλλο του περιοδικού «Forbes» μαζί με τον Γουόρεν Μπάφετ, τον τρίτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Καθόλου άσχημα για ένα παλικάρι που ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή στα 12 του χρόνια πουλώντας κρακ.

«Κανείς δεν με φωνάζει Σον εκτός από τη γιαγιά μου», είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του. Πήρε το παρατσούκλι «Jay-Z» από τον Τζάτζι και το μετρό J/Z του Μπρούκλιν, όταν ήταν παιδί και έγραφε ραπ στο τραπέζι της κουζίνας της μητέρας του. Ήταν ένα έξυπνο αγόρι που έχασε τον δρόμο του στα 11 του χρόνια, όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια. Ήταν η δεκαετία του 1980, στο Μπρούκλιν έβρισκες παντού ναρκωτικά… Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Έρικ, εθίστηκε στο κρακ. Ο νεαρός Shawn δεν κατάφερε να ξεφύγει. Μπήκε σε μια συμμορία και άρχισε να πουλάει το ίδιο ναρκωτικό.

Είχε επίγνωση ότι επιβίωνε καταστρέφοντας ανθρώπους όπως ο αδελφός και ο πατέρας του; «Όχι! Αποκλείεται. Απλά, νομίζεις ότι οι άνθρωποι αγοράζουν τις υπηρεσίες σου και είναι τόσο φυσιολογικό, απλά νομίζεις ότι ενηλικιώνεσαι. Είναι παντού. Η μυρωδιά, η δυσωδία, οι άνθρωποι είχαν χάσει την αίσθηση της υπερηφάνειας... Η απελπισία». Εκείνη την εποχή, έχει πει ο ίδιος, τα παιδιά έγιναν γονείς και οι γονείς έγιναν παιδιά. Βρήκε τον εαυτό του να συντηρεί την οικογένειά του, έστω και με το να δουλεύει στους δρόμους.

«Παλαιότερα, όταν οι μεγαλύτεροι μας έλεγαν κάτι, έπρεπε να τους ακούς. Αλλά τώρα ήμασταν στην εξουσία, επειδή οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ήταν το σύστημα υποστήριξής μας έπαιρναν ναρκωτικά και μας έλεγαν: ‘’Θα κάνω τα πάντα για να το πάρω’’. Έτσι ήμασταν σαν γέροντες στο χωριό, με μια ολόκληρη κοινότητα να παίρνει ναρκωτικά. Δεν υπήρχε κανείς να μας αστυνομεύσει. Και ήμασταν εκτός ελέγχου. Ακόμα και όταν έπαιρνα τρομερές αποφάσεις, τις έπαιρνα από απελπισία και όχι από άγνοια. Ένιωθα ότι βρισκόμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης του ισχυρότερου». Αυτά είναι τα λόγια του Jay-Z…

Το κρακ και η μουσική

Κατά τη διάρκεια των 14 χρόνων του στους δρόμους, δεν άγγιξε ποτέ κρακ. Υπήρχε, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας αυστηρός κώδικας μεταξύ των επιτυχημένων απατεώνων: «Μην μαστουρώνεις από την ίδια σου την προμήθεια».

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έμπλεξε σε μπελάδες. Στα 12 του, πυροβόλησε τον μεγαλύτερο αδελφό του Έρικ στον ώμο επειδή του έκλεψε το δαχτυλίδι. Ο Jay-Z έχει γράψει για το περιστατικό στο τραγούδι «You Must Love Me» («Saw the devil in your eyes, high off more than weed, confused, I just closed my young eyes and squeezed, what a sound, opened my eyes just in time to see ya stumbling to the ground»), αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια γι’ αυτό στο παρελθόν.

Μετά τον πυροβολισμό, ο ράπερ πίστευε ότι θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, ωστόσο ο αδερφός του δεν έκανε ποτέ μήνυση και η ιστορία ξεχάστηκε. Όσο καιρό έκανε εμπόριο, ονειρευόταν μια καριέρα ως ράπερ. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε ποτέ να ελπίζει ότι θα έβγαζε τόσα χρήματα από τη ραπ.

Το 1992, κυκλοφόρησε το πρώτο του single, αλλά εξακολουθούσε να πουλάει ναρκωτικά. Μερικές φορές έλεγε στη μητέρα του ότι έβγαζε τα χρήματα από τη μουσική, αλλά εκείνη ήξερε καλύτερα. Για τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο single, διατηρούσε τις δύο δουλειές. Μόνο όταν έφτιαξε το πρώτο του άλμπουμ το 1996 έγινε μουσικός πλήρους απασχόλησης. «Παραιτήθηκα επίσημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηχογράφησης του ‘’Reasonable Doubt’’. Προσπαθούσα να κρατηθώ σε δύο κλάδους και είπα, θα τα δώσω όλα στη μουσική, για να κάνω μια νόμιμη ζωή για τον εαυτό μου. Δεν γύρισα ποτέ πίσω».

Μεγάλο μέρος της μετέπειτα μουσικής του Jay-Z έχει να κάνει με τις πρώιμες εμπειρίες του -τις συμφωνίες, τον κίνδυνο, τις διαλυμένες ζωές. Πολλά από τα τραγούδια του είναι κινηματογραφικά - καθοδηγούνται από χαρακτήρες με λεπτομερείς και μερικές φορές πολύπλοκες αφηγήσεις. Μάλιστα, σε πολλά από τα τραγούδια του, φαίνεται να αναζητά την κατανόηση του παρελθόντος, ακόμη και τη μετάνοια.

Ο έρωτας με τη Beyonce

To 1999, ο Jay-Z παραλίγο να χάσει τα πάντα. Μπλέχτηκε σε έναν καυγά σε ένα νυχτερινό κέντρο. Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά δύο χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε τριετή αναστολή για το μαχαίρωμα του παραγωγού δίσκων, Lance Rivera.

Αφού συνεργάστηκε με τη Beyonce το 2002, στο τραγούδι «03 Bonnie And Clyde», ξεκίνησαν σχέση και το 2008 παντρεύτηκαν. Ο ράπερ το 2017 είχε παραδεχτεί πως υπήρξε άπιστος στη σχέση του με την καλλιτέχνιδα. Τα σενάρια ξεκίνησαν το 2014 όταν ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο της Solange Knowles να βρίζει και να επιτίθεται στον Jay- Z μέσα σε ένα ασανσέρ. Το 2016 η Beyonce αναζωπύρωσε τις φήμες όταν στο μουσικό της άλμπουμ «Lemonade», είχε αναφερθεί στην απιστία του συζύγου της μέσα από στίχους όπως το «Becky with the good hair».

«Πολλοί άντρες δεν προετοιμαζόμαστε συναισθηματικά όταν είμαστε νέοι. Μας λένε, "Φέρσου σαν άντρας, μην κλαις!". Εγώ θέλω να έχω τα συναισθηματικά εργαλεία που χρειάζονται για να κρατήσω μαζί την οικογένειά μου», είχε αποκαλύψει ο ράπερ σε συνέντευξή του, προσθέτοντας πως «έχει μια όμορφη γυναίκα με κατανόηση που γνωρίζει ότι είμαι καλύτερος από τα άσχημα που έχω κάνει».

Οι κατηγορίες για βιασμό

Μια γυναίκα, που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Sean «Diddy» Combs, τροποποίησε την αγωγή της για να περιλάβει κατηγορίες ότι υπήρξε επίσης θύμα κακοποίησης από τον Jay-Z (Shawn Carter) στην ίδια εκδήλωση. Η αγωγή κατατέθηκε -αρχικά- εναντίον του Combs τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά η γυναίκα την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024, πρόσθεσε τον Shawn Carter, τον ράπερ και επιχειρηματία γνωστό ως Jay-Z, ως κατηγορούμενο στην αστική αγωγή. Ο Carter είναι ο πρώτος διάσημος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε σχέση με τον Combs. Ο ίδιος αρνείται τη συγκεκριμένη κατηγορία και κάνει λόγο για εκβιασμό.

Στον Combs απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματεμπορία, συνωμοσία εκβιασμού και κατηγορίες που σχετίζονται με την πορνεία. Ο Combs δήλωσε αθώος στις κατηγορίες και έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα σε περίπου 30 αστικές αγωγές που έχουν κατατεθεί εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.