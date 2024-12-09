Ο Jay-Z αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι βίασε ένα 13χρονο κορίτσι μαζί με τον φίλο του Sean «Diddy» Combs, ενώ μια ανώνυμη διάσημη γυναίκα παρακολουθούσε. Σε δήλωσή του στο «Page Six», ο ράπερ του «Empire State of Mind», 55 ετών, δήλωσε ότι η εκ νέου κατατεθείσα μήνυση από τον δικηγόρο Tony Buzbee -με έδρα το Τέξας- είναι μια «απόπειρα εκβιασμού».

«Αυτό που είχε υπολογίσει ο Buzbee ήταν ότι η φύση αυτών των ισχυρισμών και ο δημόσιος έλεγχος θα με έκαναν να θέλω να συμβιβαστώ», ανέφερε στο μέσο ο σύζυγος της Beyonce.

Jay-Z vehemently denies ‘heinous’ rape allegation, expresses ‘heartbreak’ for wife Beyoncé and their kids https://t.co/zHUyl7Z8Nc pic.twitter.com/pUMLyXWaMk — Page Six (@PageSix) December 9, 2024

Ο Jay-Z είναι γνωστός για την καριέρα του στο τραγούδι, αλλά και για την έντονη επιχειρηματική του δραστηριότητα, αφού είναι ιδρυτής πολλών εταιρειών και δεν σταματάει ποτέ να επενδύει. Είναι, επίσης, γνωστή η φιλία του ζευγαριού με τον προφυλακισμένο μεγιστάνα στη βιομηχανία του θεάματος, Sean «Diddy» Combs.

Ο Jay, κατά κόσμον Shawn Carter, δήλωσε ότι οι «ισχυρισμοί είναι τόσο αποτρόπαιοι» που το θύμα, το οποίο κατέθεσε ως «Jane Doe», θα έπρεπε να πάει την υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο και όχι στο αστικό, σύμφωνα με τον ίδιο. «Όποιος θα διέπραττε ένα τέτοιο έγκλημα σε βάρος ενός ανήλικου ή μιας ανήλικης θα έπρεπε να κλειστεί μέσα, δεν συμφωνείτε;», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτά τα φερόμενα ως θύματα θα άξιζαν πραγματική δικαιοσύνη, αν αυτό συνέβαινε».

Και συνέχισε: «Δεν έχω ιδέα πώς φτάσατε να είστε ένας τόσο αξιοθρήνητος άνθρωπος, κύριε Buzbee, αλλά σας υπόσχομαι ότι έχω δει το ‘’είδος’’ σας πολλές φορές», είπε ο Jay. «Είμαι κάτι παραπάνω από έτοιμος να αντιμετωπίσω το είδος σας. Ισχυρίζεστε ότι είστε πεζοναύτης; Οι πεζοναύτες είναι γνωστοί για την ανδρεία τους, εσείς δεν έχετε ούτε τιμή ούτε αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Jay, ο οποίος μοιράζεται την κόρη Blue Ivy, 12 ετών, και τα δίδυμα Rumi και Sir, 7 ετών, με τη σύζυγό του Beyonce, δήλωσε ότι η μόνη του έγνοια αυτή τη στιγμή και η θλίψη του αφορά την οικογένειά του.

«Η σύζυγός μου και εγώ θα πρέπει να καθίσουμε με τα παιδιά μας, ένα από τα οποία είναι στην ηλικία που οι φίλοι της σίγουρα θα δουν τον Τύπο και θα κάνουν ερωτήσεις για τη φύση αυτών των ισχυρισμών. Θλίβομαι για άλλη μια απώλεια αθωότητας. Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να υπομένουν κάτι τέτοιο σε αυτή την ηλικία. Είναι άδικο να πρέπει να προσπαθούν να κατανοήσουν όλη αυτή την κακία και ισχυρισμούς που έχουν σκοπό να καταστρέψουν οικογένειες και το ανθρώπινο πνεύμα».

«Έχετε κάνει ένα τρομερό λάθος στην κρίση σας πιστεύοντας ότι όλες οι ‘’διασημότητες’’ είναι ίδιες», τόνισε ο Jay απευθυνόμενος στον δικηγόρο του θύματος. «Δεν είμαι από τον κόσμο σας. Είμαι ένας νέος άνθρωπος από το Μπρούκλιν, που τα κατάφερε με τις δικές του δυνάμεις. Δεν παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια. Έχουμε πολύ αυστηρούς κώδικες και τιμή. Εμείς προστατεύουμε τα παιδιά, εσείς φαίνεται να εκμεταλλεύεστε τους ανθρώπους για προσωπικό όφελος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.