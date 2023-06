Paige Spiranac: Πώς «υποδέχθηκε» το γνωστό μοντέλο και γκόλφερ το US Open

Πολλοί δεν γνωρίζουν, ή ξεχνούν, ότι το σέξι μοντέλο και influencer Paige Spiranac ήταν και επαγγελματίας παίκτρια γκολφ, ενώ είναι και εκπαιδεύτρια γκολφ. Είναι λογικό λοιπόν, να… αδημονεί για το US Open.



Στο πλαίσιο αυτό, η 30χρονη φόρεσε ένα μπικίνι με την αστερόεσσα για να «υποδεχθεί» το τουρνούα γκολφ, που ξεκινά την Πέμπτη.

