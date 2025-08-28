Κέβιν Σπέισι: Τα τελευταία του χαρτιά παίζει ο ηθοποιός για να αποφύγει την πτώχευση - Είναι «εξαφανισμένος» από παντού

Ο διάσημος ηθοποιός Κέβιν Σπέισι έχει εμπλακεί σε μια σειρά από δικαστικές διαμάχες, προσπαθώντας να σώσει το όνομά του, την ελευθερία του και την περιουσία του, μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο που τον έπληξε το 2017. Ο σταρ έχασε τα σπίτια και τα χρήματά του και ουσιαστικά απομονώθηκε από το Χόλιγουντ μετά τις κατηγορίες του ηθοποιού, Άντονι Ραπ, ότι ο Σπέισι είχε συμπεριφερθεί ανάρμοστα σε ένα πάρτι το 1986, όταν ο Ραπ ήταν 14 ετών και ο Σπέισι 26. Ακολούθησαν κατηγορίες για «ακατάλληλη» συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση στο πλατό της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «House Of Cards».

Πριν από δύο χρόνια αθωώθηκε από βρετανικό δικαστήριο από εννέα κατηγορίες για επίθεση που σχετίζονταν με την περίοδο που ήταν υπεύθυνος του ιστορικού θεάτρου Old Vic, στο Λονδίνο. Ωστόσο, οι νομικές ενέργειες συνεχίζονται στις ΗΠΑ. Πρόσφατα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενεπλάκη σε μια νέα διένεξη εναντίον των ασφαλιστών του «House Of Cards», σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποφύγει τη χρεοκοπία. Το ποσό που διεκδικεί είναι 150 εκατομμύρια δολάρια.

Η MRC (μία από τις εταιρείες παραγωγής πίσω από τη σειρά) είχε προηγουμένως μηνύσει με επιτυχία τον διάσημο ηθοποιό, ζητώντας 31 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του στη σειρά οδήγησε στην απομάκρυνσή του. Ωστόσο, συμφώνησε να λάβει μόνο 1 εκατομμύριο δολάρια από τον Κέβιν Σπέισι, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετείχε στην αγωγή της. Τώρα, όμως, οι ασφαλιστές έχουν υποβάλει αίτηση για να απορριφθεί ολόκληρη η αγωγή.

Ο Κέβιν Σπέισι απολύθηκε από το «House Of Cards» το 2017, μετά από κατηγορίες για σεξουαλική απρέπεια – πρώτα από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ και στη συνέχεια από οκτώ μέλη του καστ και του συνεργείου που τον κατηγόρησαν ότι δημιούργησε ένα «τοξικό» εργασιακό περιβάλλον μέσω σεξουαλικής παρενόχλησης και «ακατάλληλης» συμπεριφοράς.

Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο Χόλιγουντ όταν διατυπώθηκαν για πρώτη φορά ισχυρισμοί για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Σημειώνεται πως διάσημοι συνάδελφοί του, όπως οι Σάρον Στόουν, Στίβεν Φράι και Λίαμ Νίσον έχουν μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη επιστροφής του στο Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντάς τον «ιδιοφυΐα».

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το εντυπωσιακό ταλέντο του Κέβιν Σπέισι, αλλά έκανε και τις σωστές καλλιτεχνικές επιλογές που τον οδήγησαν στην κορυφή. Σπούδασε στη σχολή θεάτρου και χορού Τζούλιαρντ στη Νέα Υόρκη, αλλά την εγκατέλειψε.

Το 1986 κέρδισε τον πρώτο θεατρικό του ρόλο με… κινηματογραφικό τρόπο. Έκλεψε την πρόσκληση μιας ηλικιωμένης κυρίας που είχε αποκοιμηθεί δίπλα του και έτσι πήγε σε μία εκδήλωση προς τιμήν του σκηνοθέτη Τζόναθαν Μίλερ. Εκεί τον γνώρισε και μετά από μια σύντομη συζήτηση, ο Μίλερ του έκλεισε μια οντισιόν για την παράσταση «Long Day’s Journey into Night», που ανέβαζε με τον ηθοποιό Τζακ Λέμον. Κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1995, για τους «Συνήθεις Ύποπτους». Δύο χρόνια αργότερα, παρέλαβε και το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «American Beauty».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και γοητευτικός άνθρωπος της Τέχνης που άφησε ανεξίτηλο το «στίγμα» του στην σκηνή, στην οθόνη και στον κινηματογράφο έγινε ξαφνικά ένα «τέρας» που γνώρισε μια θλιβερή αποκαθήλωση και εξαφανίστηκε από προσώπου Γης...

