Η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) έπεσε από τις σκάλες όταν έσπασε το τακούνι από το παπούτσι της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων «Ο Διάβολος φοράει Prada 2». Βέβαια, μπορεί να ήταν και μια σκηνοθετημένη σκηνή για την ταινία. Η Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) πρωταγωνίστησε στην αρχική ταινία ως η αδίστακτη αρχισυντάκτρια μόδας, «Miranda Priestly», ένα πρόσωπο που παρέπεμπε στην τότε διευθύντρια της «Vogue», Anna Wintour.

Η αρχική ταινία του 2006, μια κλασική ταινία για τον αδίστακτο κόσμο της μόδας, τελείωσε με την Άντι να φεύγει από το «Runway» για να εργαστεί σε μια εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Τώρα, οι θαυμαστές θα δουν επιτέλους τι κάνουν η Μιράντα και η Άντι, σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο στις ζωές τους.

Έτσι, όπως φαίνεται, η δεύτερη ταινία ακολουθεί τη Μιράντα καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την καριέρα της εν μέσω της παρακμής του παραδοσιακού έντυπου τύπου. Πάντως περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή της δεύτερης ταινίας δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, οπότε δεν είναι γνωστό τι ακριβώς κάνει η Άντι τόσα χρόνια μετά. Νέα μέλη του καστ είναι ο Kenneth Branagh, ο οποίος θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα, καθώς και οι Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak και Pauline Chalamet. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.