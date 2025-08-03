Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Μετά το δείπνο τους ήρθε η σειρά του Ορλάντο Μπλουμ - Ε, όχι και με την Άνγκελα Μέρκελ…

Ο Ορλάντο Μπλουμ αντέδρασε σε μια παράξενη φήμη ότι έχει δεσμό με την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, λίγες μέρες μετά την έξοδο της πρώην συντρόφου του, Κέιτι Πέρι, η οποία απαθανατίστηκε σε ρομαντικό δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ο 48χρονος ηθοποιός ήταν αρραβωνιασμένος με την τραγουδίστρια του «Firework», αλλά ο χωρισμός τους επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο, μετά από εννέα χρόνια σχέσης και την απόκτηση της κόρης τους, Ντέιζι, τεσσάρων ετών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κέιτι εθεάθη να απολαμβάνει ένα δείπνο με τον Τζάστιν στο Μόντρεαλ, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Lifetimes Tour». Το «καυτό» ραντεβού αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα TMZ, που δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο του Καναδού πρώην πρωθυπουργού και της ποπ σταρ να συζητούν χαμηλόφωνα στο Le Violon, ένα γκουρμέ εστιατόριο στην καρδιά της πόλης. Το σκηνικό; Κεράκια, κοκτέιλ και ένα τραπέζι μόνο για δύο.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Οι δυο τους είχαν προηγουμένως κάνει περίπατο στο καταπράσινο πάρκο Mount Royal, μακριά από τα φλας των παπαράτσι, αλλά όχι και από τα αδιάκριτα βλέμματα. Στο εστιατόριο μοιράστηκαν πιάτα, μεταξύ αυτών, και έναν ζουμερό αστακό, ήπιαν κοκτέιλ, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή ως «ιδιαίτερα οικεία».

Την Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025, η σατιρική ιστοσελίδα ειδήσεων «The Onion» σχολίασε με τον δικό της τρόπο αυτές τις φήμες για τον ρομαντικό δεσμό, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία που φαινόταν να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Ορλάντο Μπλουμ εμφανίζεται σε ραντεβού με την Άνγκελα Μέρκελ.

Orlando Bloom Spotted At Dinner With Angela Merkelhttps://t.co/UinTCwD6pG — The Onion (@TheOnion) August 1, 2025

Μάλιστα, ο ηθοποιός αντέδρασε με χιούμορ στη δημοσίευση της συγκεκριμένης φωτογραφίας και πρόσθεσε στην ενότητα των σχολίων ένα «emoji» με χειροκροτήματα. «Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του με την Κέιτι Πέρι, ο Άγγλος ηθοποιός, Ορλάντο Μπλουμ, φωτογραφήθηκε την Παρασκευή να δειπνεί με την Άνγκελα Μέρκελ», ανέφερε με χιούμορ η ιστοσελίδα στην ανάρτησή της.

«Η Άνγκελα έκανε τον Ορλάντο να γελάει όλη τη νύχτα, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της!», είπε μια πηγή που είδε το ζευγάρι να πίνει κρασί, να τρώει στρείδια και να μοιράζεται ένα απολαυστικό κομμάτι κέικ σοκολάτας σε ένα εστιατόριο με αστέρι Michelin», πρόσθεσε στο... «fake» ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα.

