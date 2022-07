Ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου κάνει διακοπές με την οικογένειά του, και είχε την ευκαιρία να αστειευτεί, επισκεπτόμενος την τοποθεσία της πιο εμβληματικής ταινίας του.



Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κρόου υποδύθηκε τον Ρωμαίο Maximus Decimus Meridius, «διοικητή των Στρατών του Βορρά, Στρατηγό των Λεγεώνων Felix και πιστό υπηρέτη του "αληθινού αυτοκράτορα" Μάρκου Αυρίλιου».



Ο Κρόου φαίνεται ότι δεν ξεχνά την ιστορική ταινία Gladiator (Μονομάχος) σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ που γύρισε το 2000, οπότε όταν πήγε την οικογένειά του διακοπές στην Ιταλία, επισκέφτηκε φυσικά το θρυλικό Κολοσσαίο στη Ρώμη.



Στη συνέχεια τράβηξε μια φωτογραφία με τα παιδιά του λίγο έξω από τις πύλες του Κολοσσαίου και τη δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, με τη λεζάντα «πηγαίνοντας τα παιδιά μου να δουν το παλιό μου γραφείο».



Ο 58χρονος ηθοποιός του L.A Confidential την περασμένη εβδομάδα αναρτούσε συνεχώς φωτογραφίες στο Twitter από την Ιταλία, επιδεικνύοντας την οικογένειά του όπως κάθε περήφανος γονιός.



Φυσικά, ο Ράσελ Κρόου αστειευόταν αναφέροντας ότι το Κολοσσαίο «ήταν το παλιό του γραφείο», γιατί παρότι ο χαρακτήρας του στο Gladiator φυσικά μονομάχησε στο ιστορικό μνημείο στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, το πραγματικό Κολοσσαίο δεν χρησιμοποιήθηκε ως τόπος γυρισμάτων…

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo