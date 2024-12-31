Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ συνεχίζουν να διεκδικούν την από κοινού ανατροφή των παιδιών. Το πρώην ζευγάρι φέρεται να είχε ένα ενιαίο μέτωπο για τα παιδιά του — τη Violet, 19, τη Seraphina, 15 και τον Samuel, 12 — κατά τη διάρκεια των γιορτών, σύμφωνα με το People .

«Η Τζεν και ο Μπεν ήταν όλοι μαζί για τα Χριστούγεννα», ανέφερε πηγή τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι «όλα γίνονται για τα παιδιά». «Η Τζεν μεγάλωσε περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της για τις διακοπές και θέλει το ίδιο και για τα παιδιά της».

Οι συμπρωταγωνιστές του «Daredevil», οι οποίοι ξαναβρέθηκαν για την Ημέρα των Ευχαριστιών τον περασμένο μήνα, ήταν παντρεμένοι για σχεδόν 10 χρόνια πριν χωρίσουν το 2015.

Την περασμένη εβδομάδα ο ηθοποιός ήταν με τα παιδιά του για τα Χριστούγεννα εν μέσω του διαζυγίου του με την Jennifer Lopez.

Οι δύο αστέρες, και οι δύο 52 ετών, ξαναβρέθηκαν επίσης για τη φοίτηση του μεγαλύτερου παιδιού τους στο σχολείο στο New Haven, Conn., τον Αύγουστο.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Άφλεκ ξαναπαντρεύτηκε -μετά την επανασύνδεση τους- με την πρώην αρραβωνιαστικιά του Λόπεζ. Οι δυο τους παντρεύτηκαν δύο φορές το ίδιο έτος - πρώτα στο Λας Βέγκας και ξανά στη Τζόρτζια τον επόμενο μήνα - προτού η Λόπεζ, 55 ετών, καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο.

Ο Άφλεκ έχει επίσης γίνει πρωτοσέλιδο για επανασύνδεση με την νικήτρια των Grammy τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου ενός brunch στο Beverly Hills Hotel τον Σεπτέμβριο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το ζευγάρι συναντήθηκε στο Soho House του Λος Άντζελες .

Ο Άφλεκ χάρισε στην εν διαστάσει σύζυγό του «ένα αυτόγραφο βιβλίο του Μάρλον Μπράντο» κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με αποκλειστική αναφορά του Page Six εκείνη την εποχή.

Η τραγουδίστρια του «Let's Get Loud» πέρασε τα Χριστούγεννα στο Άσπεν με τους 16χρονους δίδυμους της, Max και Emme, καθώς και την αδερφή της Lynda Lopez.

