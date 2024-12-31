Τζένιφερ Λόπεζ και Ρέιφ Φάινς: Λαμπερό reunion μετά από 20 χρόνια

Μετά από δύο δεκαετίες, η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και ο Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς.

Στις 4 Ιανουαρίου, ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός θα απονείμει στην Λατίνα σταρ το βραβείο Legend & Groundbreaker, στο πλαίσιο του Variety's 10 Directors to Watch και Creative Impact Awards, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική πορεία της τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη μουσική βιομηχανία.

Σημειώνεται ότι οι δύο σταρ είχαν συνεργαστεί στη ρομαντική κωμωδία «Η Καμαριέρα», το 2002.

«Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο, που έκανε την πρώτη της επιτυχία πριν από δεκαετίες ως χορεύτρια και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες του μουσικού χώρου και μία από τις πιο δημοφιλείς και καταξιωμένες ηθοποιούς του κινηματογράφου», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Variety, Steve Gaydos.

«Φέτος, υπενθυμίζει και πάλι στους κινηματογραφόφιλους την υποκριτική της δεινότητα και το εύρος της στο γεμάτο δύναμη και έμπνευση, υποψήφιο για βραβεία, "Unstoppable"».

Ο Φάινς δεν θα περιοριστεί στην απονομή του βραβείου στη Λόπεζ, καθώς και ο ίδιος θα τιμηθεί μαζί με το υπόλοιπο καστ της ταινίας «Conclave», η οποία απέσπασε το βραβείο «Ensemble Performance» του Φεστιβάλ.

Σύμφωνα με το Variety, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 13 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

