Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το 2025 από τον Κώστα Λεφάκη - Δείτε βίντεο

«Μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα το 2025, πιθανότερο να έχουμε γυναίκα ΠτΔ» - Πώς θα κινηθούν τα άστρα σε προσωπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο το 2025

Τα ζώδια

Το 2025 θα...ανατείλει η Ανατολή και θα...δύσει η Δύση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κώστας Λεφάκης στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους». 

O γνωστός αστρολόγος παρουσίασε τις προβλέψεις του ενόψει της νέας χρονιάς.

Τι ανέφερε για όλες τις διεθνείς εξελίξεις και το Μεσανατολικό, πότε προβλέπει ότι θα στηθούν κάλπες στη χώρα, ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πώς βλέπει το μέλλον των πολιτικών αρχηγών και φυσικά πώς θα κινηθούν τα άστρα σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά.

Δείτε το βίντεο με τις αναλυτικές προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κώστας Λεφάκης Ζώδια 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark