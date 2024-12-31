Το 2025 θα...ανατείλει η Ανατολή και θα...δύσει η Δύση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κώστας Λεφάκης στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

O γνωστός αστρολόγος παρουσίασε τις προβλέψεις του ενόψει της νέας χρονιάς.

Τι ανέφερε για όλες τις διεθνείς εξελίξεις και το Μεσανατολικό, πότε προβλέπει ότι θα στηθούν κάλπες στη χώρα, ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πώς βλέπει το μέλλον των πολιτικών αρχηγών και φυσικά πώς θα κινηθούν τα άστρα σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά.

Δείτε το βίντεο με τις αναλυτικές προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη:

Πηγή: skai.gr

