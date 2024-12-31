Ένας «ανακουφισμένος» πλέον Brad Pitt σκοπεύει να παντρευτεί ξανά το 2025 την 32χρονη νέα του σύντροφο, αφού η μάχη για το διαζύγιό του με την Angelina Jolie διευθετήθηκε λίγο πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο δικηγόρος της ηθοποιού ανέφερε ότι η πελάτισσά του είναι εξαντλημένη από την οκταετή δικαστική τους διένεξη, ωστόσο ο πρώην σύζυγός της, Brad Pitt, δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Όλα διευθετήθηκαν και ο ηθοποιός είναι έτοιμος να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Οι αστέρες του Χόλιγουντ υπέγραψαν επίσημα τα χαρτιά του διαζυγίου τους τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2016.

Παρά τη θλίψη του ότι αποξενώθηκε από τουλάχιστον τρία από τα έξι παιδιά τους, ο Μπραντ Πιτ είναι ερωτευμένος με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων, Ines de Ramon, από το Λος Άντζελες, με την οποία, είναι πιθανό, να θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού, ο οποίος μίλησε στη «Daily Mail» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σκοπεύουν να παντρευτούν μέσα στον επόμενο χρόνο και ο Μπραντ έχει συμβιβαστεί γιατί θέλει να έχει τα παιδιά του στο πλευρό του για να προχωρήσει ο νέος του γάμος. Προφανώς και η Ines θέλει πολύ να αποκτήσει παιδιά και τον πίεσε να τακτοποιηθούν όλα το συντομότερο δυνατό».

Ο Brad και η Ines άρχισαν να βγαίνουν πριν από, σχεδόν, δύο χρόνια και λίγο καιρό μετά ήρθε και η συγκατοίκηση. Λέγεται ότι ο ηθοποιός την έχει συστήσει στον στενό του κύκλο, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο καλύτερος φίλος του George Clooney.

«Ο Πιτ θα ανακουφιστεί που επιτέλους μπορεί να προχωρήσει και να παντρευτεί ξανά. Η Αντζελίνα θα υποστηρίξει ότι πάλευε για την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την οικογένειά τους, αλλά όποια και αν είναι η αλήθεια, τελικά ανοίγει ο δρόμος για να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη νέα του σύντροφο».

Η πηγή πρόσθεσε: «Ελπίζει ότι μπορεί πλέον να χτίσει γέφυρες με τα παιδιά του, τώρα που το διαζύγιο έχει οριστικοποιηθεί, αλλά αυτό μοιάζει με μακρύ και δύσκολο δρόμο».

Ο Brad Pitt με την Ines de Ramon

Η Ines φέρεται να έχει καταστήσει απολύτως σαφές στους φίλους, την οικογένεια και τις επαφές της στη δουλειά ότι η σχέση της με τον Brad είναι πλέον τόσο σοβαρή που είναι εκτός συζήτησης. Η επιχειρηματίας απαίτησε από ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί της στον κόσμο των κοσμημάτων να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας για να διασφαλίσουν ότι καμία λεπτομέρεια για την προσωπική της ζωή δεν θα διαρρεύσει στον Τύπο.

Το πρώην ζευγάρι, γνωστό ως «Brangelina», μοιράζεται τρία βιολογικά παιδιά - τη Shiloh, 18 ετών, και τα δίδυμα Knox και Vivienne, 16 ετών - καθώς και τα υιοθετημένα παιδιά τους Maddox, 23 ετών, Pax, 21 ετών, και Zahara, 19 ετών. Ωστόσο, παρά την πρόοδο του διαζυγίου, η διαμάχη για το Château Miraval συνεχίζεται.

