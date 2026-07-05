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Θεσσαλονίκη: Περαστικοί βρήκαν 7χρονη να περιφέρεται μόνη της στο δρόμο- Συνελήφθη ο πατέρας της

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

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περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ανηλίκου προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Voria, διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν χθες την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης. To κοριτσάκι είχε βγει από το σπίτι της χωρίς την εποπτεία ανηλίκου.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες στον 25χρονο, ο οποίος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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TAGS: Θεσσαλονίκη ανήλικη
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