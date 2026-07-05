Η νέα γερμανική «αυτοπεποίθηση» στο ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισκέφθηκε το Βερολίνο για διαβουλεύσεις με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Ρούτε εξήρε τη Γερμανία δηλώνοντας ότι "η Γερμανία ηγείται και η Γερμανία υλοποιεί", αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στη στήριξη της Ουκρανίας και την προστασία των χωρών της Βαλτικής απέναντι στη ρωσική επιβουλή.

Επαινέθηκε η δέσμευση της Γερμανίας να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος μέχρι το 2029, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως "εξαιρετική επίδοση, που αποδεικνύει πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα".

«Η Γερμανία ηγείται» δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Και το Βερολίνο κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της Ατλαντικής Συμμαχίας.Την περασμένη Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισκέφθηκε το Βερολίνο για διαβουλεύσεις με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παράλληλα, συμμετείχε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου (που έγινε κατ´ εξαίρεση στο υπουργείο Άμυνας και όχι στην καγκελαρία) χωρίς να φείδεται καλών λόγων.



«Η Γερμανία ηγείται και η Γερμανία υλοποιεί» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρούτε, εξαίροντας τον ρόλο που επωμίζεται η σημερινή Γερμανία για την στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και για την προστασία των χωρών της Βαλτικής από ρωσική επιβουλή. Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς χρήματα. Ως «εξαιρετική επίδοση, που αποδεικνύει πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα» επαινεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τη δέσμευση του Βερολίνου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) μέχρι το 2029.

Πηγή: Deutsche Welle

«Πρωτοφανείς» εξοπλισμοί για χάρη του ΝΑΤΟΤα στοιχεία δείχνουν ότι οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας φθάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, υπερβαίνοντας τα 108 δισεκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος και πλησιάζοντας τα 162 δισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2029. Όπως τόνισε ο ίδιος ο καγκελάριος Μερτς μετά τη σύνοδο του υπουργικού συμβουλίου «η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο του 3,5% το 2029, πολλά χρόνια πριν από ό,τι είχαμε συμφωνήσει κατά την περσινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη».Σε εκείνη τη σύνοδο η Ατλαντική Συμμαχία όρισε το 2035 ως χρονικό ορίζοντα για την υλοποίηση φιλόδοξων στόχων: έως τότε όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να διαθέτουν, κάθε χρόνο, το 3,5% του ΑΕΠ για εξοπλισμούςκαι ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ για κρίσιμες υποδομές που έχουν σχέση με την Άμυνα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους, η γερμανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε περικοπές σε άλλους τομείς, καθώς και σε νέο δανεισμό.Είχε προηγηθεί η απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην επαναπαύονται οι Ευρωπαίοι στις ΗΠΑ, αλλά να επενδύσουν οι ίδιο περισσότερα χρήματα για την ασφάλειά τους. Είναι γνωστό πλέον ότι οι Αμερικανοί θα μειώσουν σημαντικά τη δική τους συνεισφορά στην Ατλαντική Συμμαχία, κάτι που εντείνει την πίεση προς την Ευρώπη για περαιτέρω αύξηση των δικών της εξοπλιστικών δαπανών.Μερτς: «Επί ίσοις όροις» με τις ΗΠΑΟ καταμερισμός των βαρών μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ θα αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα προς συζήτηση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Το ΝΑΤΟ είναι και θα παραμείνει διατλαντική συμμαχία, ωστόσο χρειαζόμαστε μία καλύτερη εξισορρόπηση των βαρών» σημειώνει ο Μαρκ Ρούτε.Από την πλευρά του ο καγκελάριος Μερτς, αναφερόμενος στη σύνοδο της Άγκυρας, επισημαίνει ότι «θα επιδείξουμε αυτοπεποίθηση και θα πούμε στους Αμερικανούς: είστε εξαρτώμενοι από εμάς, όπως κι εμείς είμαστε εξαρτώμενοι από εσάς». Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, η αμερικανική κυβέρνηση θα αντιμετωπιστεί «επί ίσοις όροις».Δεν αρκούν όμως τα χρήματα για να επιλυθούν όλα τα προβλήματα. Μέχρι στιγμής, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή στελέχωση για να ανταποκριθούν στις επιταγές του ΝΑΤΟ. Την περασμένη Τετάρτη, η κυβέρνηση Μερτς ενέκρινε μία σειρά νομοσχεδίων που ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις. Ένα από αυτά προβλέπει την άμεση ενίσχυση των αμυντικών υποδομών (στρατόπεδα, πεδία βολής, αποθήκες πυρομαχικών).Συν τοις άλλοις προβλέπεται σημαντική αύξηση του αριθμού των εφέδρων. Μέχρι το 2035 προβλέπεται ότι οι άμεσα διαθέσιμοι έφεδροι (άνδρες και γυναίκες) θα είναι περισσότεροι από 200.000, στόχος που θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξος αν αναλογιστούμε ότι σήμερα δεν ξεπερνούν τους 60.000. Κάθε τόσο οι έφεδροι θα καλούνται για επανεκπαίδευση, για την οποία οι εργοδότες τους, με βάση τη νέα νομοθεσία, θα είναι υποχρεωμένοι να τους αποδεσμεύσουν.Αποστολή στα Στενά του Ορμούζ; Μάλλον όχιΤο ενδεχόμενο γερμανικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ παραμένει και ασφαλώς τέθηκε στη συνέντευξη Tύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης. Το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό είναι έτοιμο να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις στην αποναρκοθέτηση των Στενών και για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αγκυροβολήσει στο Τζιμπουτί της Ανατολικής Αφρικής δύο πολεμικά πλοία. Περιμένουν οδηγίες, «αλλά δεν θα περιμένουν για πάντα», τονίζει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι το Ιράν έχει αρνηθεί τη συμμετοχή της Γαλλίας σε αποστολή αποναρκοθέτησης, η οποία, κατά συνέπεια, «δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα». Η οριστική απόφαση αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πιστόριους – αναφερόμενος εμμέσως και στον πρωτοφανή καύσωνα που έπληξε τη γερμανική πρωτεύουσα τον Ιούνιο – «είναι καλύτερα οι στρατιώτες μας να περάσουν το καλοκαίρι τους στο Βερολίνo με 40 βαθμούς, παρά στο Τζιμπουτί με 50 βαθμούς».Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

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