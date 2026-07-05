Μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών και την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.



PARTY IN THE USA.



Best fireworks show, EVER. pic.twitter.com/2ninRjaK4y July 5, 2026

GOD BLESS AMERICA. 🇺🇸🎆 pic.twitter.com/RgWxYQX6BO — The White House (@WhiteHouse) July 4, 2026

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο National Mall για τη μεγάλη γιορτή που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε συναυλίες, στρατιωτικές επιδείξεις, αεροπορικές διελεύσεις και ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο οι διοργανωτές παρουσίασαν ως το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκδήλωση καθυστέρησε για περίπου δύο ώρες εξαιτίας ισχυρών καταιγίδων και προληπτικής εκκένωσης του χώρου, ωστόσο συνεχίστηκε, όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν.

Ομιλία Τραμπ με έντονο πατριωτικό τόνο

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απηύθυνε ομιλία με έντονο πατριωτικό τόνο, κάνοντας λόγο για την αμερικανική ισχύ, την ιστορική πορεία της χώρας και την ανάγκη διαφύλαξης των αξιών της ελευθερίας.

Παράλληλα, συνέδεσε την επέτειο με το πολιτικό του όραμα για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια ομιλία που θύμιζε προεκλογική συγκέντρωση. Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Eleven WWII veterans watched the incredible fireworks display from their Memorial in Washington, DC.



These heroes have lived through nearly half of American history! 🙏🏻❤️🇺🇸



(🎥: therifle_, IG) pic.twitter.com/Z441MXOVf6 — Julia 🇺🇸 (@Jules31415) July 5, 2026

Δημοκρατικοί πολιτικοί, ιστορικοί και αρκετοί σχολιαστές κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι μετέτρεψε μια εθνική επέτειο σε πολιτικό γεγονός, ενώ δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι σημαντικό μέρος των Αμερικανών θεωρεί πως οι εκδηλώσεις είχαν υπερβολικά κομματικό χαρακτήρα.

Υπερθέαμα 850.000 πυροτεχνημάτων

Παρά τις αντιδράσεις και τις δυσκολίες που προκάλεσε η κακοκαιρία, η ιστορική επέτειος ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το εντυπωσιακό σόου περιλάμβανε περίπου 850.000 πυροτεχνήματα.

🇺🇸 BREAKING: The largest fireworks show in the history of the WORLD has just kicked off in Washington, DC



850,000 MUNITIONS — last year's was 20,000



Trump PROMISED to make it happen, and he MADE IT HAPPEN! 🔥 pic.twitter.com/727Ms8gEiF — Nick Sortor (@nicksortor) July 5, 2026

The greatest fireworks show EVER.



Here’s to 250 more, America! 🇺🇸🎆 pic.twitter.com/cBcPxAxYyf — Trump War Room (@TrumpWarRoom) July 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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